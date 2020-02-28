Спирс обнародовала видео момента перелома ноги

Американская певица Бритни Спирс показала, как во время танца поломала ногу.

Спирс: Вы можете услышать, когда я сломала ногу. Извините, это довольно громко Фото: britneyspears / Instagram

Американская певица Бритни Спирс разместила в Instagram видео, на котором запечатлен момент, в который произошел перелом ноги.

"Я не танцевала в течение шести месяцев, поэтому была в полном восторге от этого места. И да... Я знаю, что я босиком... Не смейтесь, но я так лучше держусь на полу! Вы можете услышать, когда я сломала ногу. Извините, это довольно громко", – написала она.

У Спирс диагностировали перелом плюсневой кости 18 февраля. Перелом плюсневой кости стопы диагностируется после рентгеновского исследования. В большинстве случаев пациентам накладывают на место перелома гипс и рекомендуют длительное обездвиживание.

Бритни Спирс родилась в 1981 году в США. Дебютный альбом певицы Baby One More Time сделал ее всемирно известной.