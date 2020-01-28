Спирс сняла видео в купальнике на берегу океана

Американская певица Бритни Спирс показала прогулку по океаническому побережью и поделилась философскими размышлениями.

Спирс: Океан заставляет людей чувствовать себя такими маленькими. Я чувствовала себя так, будто мне снова было четыре года Фото: britneyspears / Instagram

Американская певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram ролик, в котором запечатлела свою прогулку по берегу океана.

"Сегодня мне было так весело... Но я скажу, что вода была очень холодной, поэтому я просто прикоснулась и убежала!!! Прошло очень много времени с тех пор, как я смотрела на океан... И это такое безумие: океан заставляет людей чувствовать себя такими маленькими. Я чувствовала себя так, будто мне снова было четыре года. И жаль, что я забыла взять свой планшет", – написала она.

Спирс родилась 2 декабря 1981 года в штате Миссисипи, США. Она обладательница премии "Грэмми". Она стала популярной после выхода своего дебютного альбома Baby One More Time в 1999 году.