Спирс продемонстрировала комплекс асан йоги

Американская певица Бритни Спирс показала, какие упражнения делает во время своей тренировки.

Спирс: Еще один день в йоге... Последовательность является ключевой Фото: britneyspears / Instagram

Американская певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram ролик, в котором показала комплекс асан йоги.

"Еще один день в йоге... Последовательность является ключевой. Со мной это как молитва. Такой прекрасный день", – написала она.

Бритни Спирс сконцентрировалась на здоровье после того как весной 2019 года прошла курс реабилитации у психиатра. Она тяжело переживает болезнь своего отца Джейми, которому сделали две операции после разрыва толстой кишки. Чтобы заботиться об отце, Спирс приостановила концертную деятельность.

Спирс родилась 2 декабря 1981 года в штате Миссисипи, США. Она обладательница премии "Грэмми". В 2008 году исполнительница также проходила лечение в психиатрической клинике.