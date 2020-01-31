Спирс показала свою тренировку

Американская певица Бритни Спирс сняла на видео комплекс своих спортивных упражнений.

Спирс: Надеюсь, у вас, ребята, замечательный день... Благослови вас Бог! Фото: britneyspears / Instagram

Американская певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram ролик, в котором показала свою тренировку. В ролике певица занимается на фоне елки.

"Когда еще моя елка стояла... Ох, как мне ее не хватает! Надеюсь, у вас, ребята, замечательный день... Благослови вас Бог!" – написала она.

Бритни Спирс сконцентрировалась на здоровье после того, как весной 2019 года прошла курс реабилитации у психиатра. Она тяжело переживает болезнь своего отца Джейми, которому сделали две операции после разрыва толстой кишки. Чтобы заботиться об отце, Спирс приостановила концертную деятельность.