Спирс показала ногу в гипсе

Американская певица Бритни Спирс, поломавшая ногу, перед камерой прочла письма со словами поддержки, которые ей присылали поклонники.

Спирс: Спасибо вам, ребята, за все ваши милые письма Фото: britneyspears / Instagram

Американская певица Бритни Спирс, поломавшая ногу, сняла ролик в положении стоя, показав ногу в гипсе. Видео она разместила в Instagram.

Певица прочла письма со словами поддержки. которые ей прислали поклонники.

"Спасибо вам, ребята, за все ваши милые письма", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 25 Фев 2020 в 11:25 PST

У Спирс диагностировали перелом плюсневой кости 18 февраля. Перелом плюсневой кости стопы диагностируется после рентгеновского исследования. В большинстве случаев пациентам накладывают на место перелома гипс и рекомендуют длительное обездвиживание.

Бритни Спирс родилась в 1981 году в США. Дебютный альбом певицы Baby One More Time сделал ее всемирно известной.