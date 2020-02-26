Спирс показала ногу в гипсе

Американская певица Бритни Спирс, поломавшая ногу, сняла ролик в положении стоя, показав ногу в гипсе. Видео она разместила в Instagram.
Певица прочла письма со словами поддержки. которые ей прислали поклонники.
"Спасибо вам, ребята, за все ваши милые письма", – написала она.
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У Спирс диагностировали перелом плюсневой кости 18 февраля. Перелом плюсневой кости стопы диагностируется после рентгеновского исследования. В большинстве случаев пациентам накладывают на место перелома гипс и рекомендуют длительное обездвиживание.
Бритни Спирс родилась в 1981 году в США. Дебютный альбом певицы Baby One More Time сделал ее всемирно известной.