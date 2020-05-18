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20 мая, 2020
 
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"Королева плавательных устройств". Спирс с бойфрендом поплавала в бассейне

Американская певица Бритни Спирс обнародовала снимки досуга с возлюбленным, фитнес-тренером Сэмом Ашгари.

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Спирс: Какой прекрасный день! Бог благословил
Спирс: Какой прекрасный день! Бог благословил
Фото: britneyspears / Instagram

38-летняя американская певица Бритни Спирс показала в Instagram, как они с бойфрендом, фитнес-тренером Сэмом Ашгари плавают на надувных матрасах в бассейне.

"Какой прекрасный день! Бог благословил", – отметила певица.

"Королева плавательных устройств", – написал chambreezey.

О романе Спирс и Ашгари стало известно осенью 2016 года, после того как фитнес-тренер поделился снимком со Спирс

Певица была замужем дважды. Ее первым мужем был Джейсон Александр, вторым – Кевин Федерлайн. В браке с последним Спирс родила двоих сыновей.

Теги: Бритни Спирс, Сэм Ашгари
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