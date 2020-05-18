"Королева плавательных устройств". Спирс с бойфрендом поплавала в бассейне

38-летняя американская певица Бритни Спирс показала в Instagram, как они с бойфрендом, фитнес-тренером Сэмом Ашгари плавают на надувных матрасах в бассейне.
"Какой прекрасный день! Бог благословил", – отметила певица.
"Королева плавательных устройств", – написал chambreezey.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
О романе Спирс и Ашгари стало известно осенью 2016 года, после того как фитнес-тренер поделился снимком со Спирс.
Певица была замужем дважды. Ее первым мужем был Джейсон Александр, вторым – Кевин Федерлайн. В браке с последним Спирс родила двоих сыновей.