"Королева плавательных устройств". Спирс с бойфрендом поплавала в бассейне

Американская певица Бритни Спирс обнародовала снимки досуга с возлюбленным, фитнес-тренером Сэмом Ашгари.

Спирс: Какой прекрасный день! Бог благословил Фото: britneyspears / Instagram

38-летняя американская певица Бритни Спирс показала в Instagram, как они с бойфрендом, фитнес-тренером Сэмом Ашгари плавают на надувных матрасах в бассейне.

"Какой прекрасный день! Бог благословил", – отметила певица.

"Королева плавательных устройств", – написал chambreezey.

О романе Спирс и Ашгари стало известно осенью 2016 года, после того как фитнес-тренер поделился снимком со Спирс.

Певица была замужем дважды. Ее первым мужем был Джейсон Александр, вторым – Кевин Федерлайн. В браке с последним Спирс родила двоих сыновей.