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03 марта, 2020
 
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Спирс позировала в объятиях полуголого молодого бойфренда

Американская певица Бритни Спирс поздравила с днем рождения своего жениха, фитнес-тренера Сэма Ашгари.

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Спирс: Я обожаю и люблю его больше всего на свете
Спирс: Я обожаю и люблю его больше всего на свете
Фото: britneyspears / Instagram

38-летняя американская певица Бритни Спирс обнародовала в Instagram подборку снимков со своим возлюбленным, 26-летним фитнес-тренером Сэмом Ашгари по случаю его дня рождения. 

"Счастливого дня рождения этому мужчине! Я обожаю и люблю его больше всего на свете!" – написала она 2 марта.

Для фото Спирс позировала в белом декольтированном боди, а Ашгари – в шортах и с голым торсом. 

О романе Спирс и Ашгари стало известно осенью 2016 года, после того как фитнес-тренер поделился снимком со Спирс

Певица была замужем дважды. Ее первым мужем был Джейсон Александр, вторым – Кевин Федерлайн. В браке с последним Спирс родила двоих сыновей.

Теги: Бритни Спирс, Сэм Ашгари
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