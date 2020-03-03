Спирс позировала в объятиях полуголого молодого бойфренда

38-летняя американская певица Бритни Спирс обнародовала в Instagram подборку снимков со своим возлюбленным, 26-летним фитнес-тренером Сэмом Ашгари по случаю его дня рождения.
"Счастливого дня рождения этому мужчине! Я обожаю и люблю его больше всего на свете!" – написала она 2 марта.
Для фото Спирс позировала в белом декольтированном боди, а Ашгари – в шортах и с голым торсом.
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Happy early B-day to this man !!!!! I adore and love him more than anything ….. * !!!! Happy Birthday @samasghari * !!!!!!
О романе Спирс и Ашгари стало известно осенью 2016 года, после того как фитнес-тренер поделился снимком со Спирс.
Певица была замужем дважды. Ее первым мужем был Джейсон Александр, вторым – Кевин Федерлайн. В браке с последним Спирс родила двоих сыновей.