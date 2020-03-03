Спирс позировала в объятиях полуголого молодого бойфренда

Американская певица Бритни Спирс поздравила с днем рождения своего жениха, фитнес-тренера Сэма Ашгари.

Спирс: Я обожаю и люблю его больше всего на свете Фото: britneyspears / Instagram

38-летняя американская певица Бритни Спирс обнародовала в Instagram подборку снимков со своим возлюбленным, 26-летним фитнес-тренером Сэмом Ашгари по случаю его дня рождения.

"Счастливого дня рождения этому мужчине! Я обожаю и люблю его больше всего на свете!" – написала она 2 марта.

Для фото Спирс позировала в белом декольтированном боди, а Ашгари – в шортах и с голым торсом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram * Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 2 Мар 2020 в 4:36 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram * Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 2 Мар 2020 в 4:33 PST

О романе Спирс и Ашгари стало известно осенью 2016 года, после того как фитнес-тренер поделился снимком со Спирс.

Певица была замужем дважды. Ее первым мужем был Джейсон Александр, вторым – Кевин Федерлайн. В браке с последним Спирс родила двоих сыновей.