"Мои крылья". Tarabarova опубликовала новую семейную фотосессию

Украинская певица Tarabarova поделилась прогулочной фотосессией со своей семьей.

Tarabarova: Что для вас крылья? Фото: tarabarova / Instagram

Беременная вторым ребенком украинская певица Tarabarova разместила в Instagram черно-белые снимки с мужем, режиссером Алексеем Бондарем и их сыном Иваном.

"Радуюсь, что "Крила" вам так понравились. Получила сотни поздравлений и слов поддержки. Мои крылья – это те, кого люблю. Моя семья, мои мужчины. Мои родители и музыка, которую мы вместе с вами создаем каждый день. А что для вас крылья?" – спросила певица.

Автор снимков – Андрей Бычковский.

Клип на песню "Крила" Tarabarova выпустила 1 июля. Композиция была записана вместе с солистом группы Inplus Андреем Порадовским, режиссер ролика – Dvizhon.

Tarabarova (Светлана Тарабарова) родилась 26 июля 1990 года в Херсоне. Свадьбу Тарабарова и Бондарь сыграли осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван. В мае 2020-го певица сообщила, что ждет второго ребенка.