"Мои крылья". Tarabarova опубликовала новую семейную фотосессию

Беременная вторым ребенком украинская певица Tarabarova разместила в Instagram черно-белые снимки с мужем, режиссером Алексеем Бондарем и их сыном Иваном.
"Радуюсь, что "Крила" вам так понравились. Получила сотни поздравлений и слов поддержки. Мои крылья – это те, кого люблю. Моя семья, мои мужчины. Мои родители и музыка, которую мы вместе с вами создаем каждый день. А что для вас крылья?" – спросила певица.
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Тішуся, що #Крила вам так сподобались * Отримала сотні привітань та слів підтримки * * Мої крила - це ті, кого люблю. Моя родина, мої чоловіки * Мої батьки та Музика, яку ми разом з вами створюємо кожного дня.. * А що для вас #Крила? * P.s.: сьогодні прем‘єра відео на @m1ukraine У ДК Прем‘єр 20:15 * відео кліп по ТВ - це завжди щось хвилююче ))) * За фото дякую неймовірно талановитому @andrey_bychkovskiy , який обожнює проводити ранки з такими, як ми * * #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики
Автор снимков – Андрей Бычковский.
Клип на песню "Крила" Tarabarova выпустила 1 июля. Композиция была записана вместе с солистом группы Inplus Андреем Порадовским, режиссер ролика – Dvizhon.
Tarabarova (Светлана Тарабарова) родилась 26 июля 1990 года в Херсоне. Свадьбу Тарабарова и Бондарь сыграли осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван. В мае 2020-го певица сообщила, что ждет второго ребенка.