Беременная Tarabarova топлес позировала с мужем и сыном

Украинская певица Tarabarova без бюстгальтера показала живот на позднем сроке беременности, позируя для семейной фотосессии.

Беременная вторым ребенком украинская певица Tarabarova разместила в Instagram черно-белый семейный снимок с участием мужа, режиссера Алексея Бондаря, и их сына Ивана.

"С Днем семьи. Почувствовать и сохранить", – написала певица.

Для фото Tarabarova позировала без бюстгальтера, прикрыв голую грудь руками и демонстрируя обнаженный живот на позднем сроке беременности. Муж, позируя для фото, приблизил сложенные для поцелуя губы к животу супруги.

Автор снимков – Елена Пономарева.

Tarabarova (Светлана Тарабарова) родилась 26 июля 1990 года в Херсоне. Свадьбу Тарабарова и Бондарь сыграли осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван. В мае 2020-го певица сообщила, что ждет второго ребенка.

Праздник День семьи отмечают в Украине 8 июля. Он был учрежден указом президента Украины в 2012 году.