"Мамин помощник". Tarabarova показала, как ее годовалый сын убирает дома

Беременная вторым ребенком украинская певица Tarabarova разместила в Instagram ролик, в котором ее сын Иван, которому в сентябре исполнится два года, проводит дома уборку с помощью пылесоса.
"Мамин помощник.⠀ По вашим многочисленным просьбам запускаем рубрику Ивана. Буду делиться с вами, как мы с самого детства приучаем малого осознавать, помогать родителям, убирать (особенно, когда сам разлил или намусорил). Пока у нас получается, надеюсь, так и дальше будет. А вы позволяете быть своим детям самостоятельными? Я считаю, это очень важно", – отметила она.
Tarabarova уверена, что не стоит бояться ошибок, которые может совершить ребенок.
"Даже если он сделает что-то не так, это все его собственный опыт. А опыт – это наше собственное сокровище", – написала певица.
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#МаминПомічник * * За численними проханням вашими запускаємо рубрику * Івана )) * Буду ділитися з вами, як ми з самого дитинства привчаємо малого бути свідомим * Допомагати батькам, прибирати ( особливо коли сам розлив чи насмітив * ) * Поки що в нас виходить, сподіваюся так і далі буде * * А ви дозволяєте бути своі * м дітям самостіи * ними? ) Я вважаю це дуже важливо. Не боятися, навіть якщо він зробить щось не так, це все и * ого власнии * досвід. А досвід - це наш власнии * скарб. * #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики
Tarabarova (Светлана Тарабарова) родилась 26 июля 1990 года в Херсоне. Она замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван. В мае 2020-го певица сообщила, что ждет второго ребенка.