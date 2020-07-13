"Мамин помощник". Tarabarova показала, как ее годовалый сын убирает дома

Украинская певица Tarabarova рассказала, что прививает своему сыну Ивану самостоятельность.

Беременная вторым ребенком украинская певица Tarabarova разместила в Instagram ролик, в котором ее сын Иван, которому в сентябре исполнится два года, проводит дома уборку с помощью пылесоса.

"Мамин помощник.⠀ По вашим многочисленным просьбам запускаем рубрику Ивана. Буду делиться с вами, как мы с самого детства приучаем малого осознавать, помогать родителям, убирать (особенно, когда сам разлил или намусорил). Пока у нас получается, надеюсь, так и дальше будет. А вы позволяете быть своим детям самостоятельными? Я считаю, это очень важно", – отметила она.

Tarabarova уверена, что не стоит бояться ошибок, которые может совершить ребенок.

"Даже если он сделает что-то не так, это все его собственный опыт. А опыт – это наше собственное сокровище", – написала певица.

Tarabarova (Светлана Тарабарова) родилась 26 июля 1990 года в Херсоне. Она замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван. В мае 2020-го певица сообщила, что ждет второго ребенка.