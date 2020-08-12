Армения в пятый раз продлила режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Правительство Армении на внеочередном заседании 12 августа продлило режим чрезвычайного положения из-за коронавируса. Он продлевается уже в пятый раз с момента объявления в стране карантина и будет действовать до 11 сентября.

В правительстве Армении заявили, что угроза коронавирусной инфекции в стране по-прежнему сильна Фото: pixabay.com

Власти Армении продлили режим чрезвычайного положения (ЧП) из-за пандемии коронавируса уже в пятый раз, теперь – до 11 сентября. Об этом заявил министр юстиции Рустам Бадасян 12 августа во время внеочередного заседания в среду, трансляция которого велась на странице премьер-министра страны Никола Пашиняна в Facebook.

Режим ЧП по решению правительства Армении продлевается на один месяц – с 12 августа до 11 сентября, уточнил Бадасян.

При этом он уточнил, что некоторые ограничения будут пересмотрены. В частности, речь идет о проведении массовых собраний, которые будут разрешены, но с соблюдением социальной дистанции и ношения масок. Также разрешается проведение семейных мероприятий с количеством участников до 40 человек.

Впервые правительство Армении объявило ЧП, чтобы замедлить распространение вспышки коронавируса, с 16 марта по 16 апреля.

1 июня о том, что заразился коронавирусом, заявил Пашинян. Он сказал, что его семья также инфицирована.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусом заразилось 20 306 856 человек. Жертвами COVID-19 стали 741 723 человек, выздоровело 12 601 929. В Армении зарегистрировано 40 794 случаев коронавирусной инфекции, умерли 806 пациентов, выздоровело 33 492, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.