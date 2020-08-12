В Украине зафиксировано 1433 новых случая COVID-19 за сутки, что близко к антирекорду

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция в Украине была подтверждена у 1433 человек, это на 275 больше, чем накануне, свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Только два дня (7-го и 8 августа) фиксировалась более высокая суточная заболеваемость. Антирекорд составляет 1489 случаев.
Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 84 548. Умерло 1970 пациентов (19 – за последние сутки), выздоровело 45 686 человек (+752). Продолжают болеть 36 892 украинца.
По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:
Наибольшее число заболевших за сутки выявлено в Киеве (182) и во Львовской области (166), меньше всего – в Кировоградской и Луганской областях (по три случая).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 12 августа коронавирусом в мире заразилось 20 223 306 человек. Жертвами COVID-19 стало 741 126 человек.