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Эстония депортирует украинских рабочих из-за нарушения режима самоизоляции, местные фермеры протестуют

12 украинским рабочим предписано покинуть территорию Эстонии за нарушение правил самоизоляции, несмотря на протесты местных фермеров, пригласивших их на работу.

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Украинских рабочих депортируют из Эстонии за нарушение карантинных мер
Украинских рабочих депортируют из Эстонии за нарушение карантинных мер
Фото: ЕРА

Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии приказал 12 украинским рабочим покинуть страну за нарушение правил самоизоляции во время карантина по коронавирусу. Ранее местные фермеры опротестовали это решение, однако прокуратура не удовлетворила их жалобу. Об этом сообщил портал ERR.

Более 150 сезонных рабочих из Украины прибыли в Эстонию спецрейсом, оплаченным эстонскими фермерами, 21 июля. Их всех протестировали на коронавирус в Таллиннском аэропорту, три пробы оказались положительными. Рабочих поместили в карантин на две недели перед началом работы.

В ходе проверки соблюдения условий карантина выяснилось, что украинцы 46 раз нарушили правила самоизоляции, причем в 17 случаях были подозрения, что 17 человек выполняли различные работы.

В свою очередь фермеры заверили, что украинцы не работали на полях, а приводили в порядок свои жилые помещения, находившиеся под одной крышей с основным зданием фермы. Однако их жалобу эстонская прокуратура оставила без удовлетворения. Теперь фермеры намерены обратиться в суд.

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, что нарушители должны быть наказаны, а глава МИД страны Урмас Рейнсалу сказал, что они должны быть высланы из страны.

Согласно предписанию о депортации 12 украинцев, обвиняемых в нарушении карантинных требований, должны покинуть Эстонию в пятницу, 14 августа, не позднее полуночи.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 20,6 млн, из них почти 750 тыс. умерли.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Эстонии коронавирус выявили у 2174 человек. За 12 августа добавилось семь новых больных.

Теги: МИД, Эстония, депортация, карантин, украинцы, фермеры, Урмас Рейнсалу, коронавирус, COVID-19, нарушение
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