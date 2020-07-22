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У трех украинцев, прибывших в Эстонию на сезонные работы, обнаружили COVID-19

После прибытия в аэропорт Таллина на коронавирусную инфекцию протестировали 170 украинцев. Положительными оказались три теста, еще один анализируется.

Ситуация с коронавирусом объявлена пандемией
Ситуация с коронавирусом объявлена пандемией
Фото: pixabay.com

У трех граждан Украины, которые прибыли в Эстонию для сезонных работ, обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом 22 июля сообщила и. о. руководителя Совета по здравоохранению Мари-Анне Хярма, информирует местная телерадиокомпания ERR.

Тестирование на COVID-19 прошли все 170 украинцев, прибывших чартерным рейсом в Таллин.

Три теста дали положительный результат, еще один еще анализируется. Это означает, что носителей коронавируса среди украинцев может быть четверо.

Телекомпания отмечает, что украинцы прибыли в Эстонию 21 июля рейсом, который организовала Сельскохозяйственная и торговая палата страны.

На сайте Совета по здравоохранению Эстонии отмечается, что по состоянию на 20 июля в стране был зарегистрирован 2021 случай COVID-19.

За период с 6 июля по 20 июля инфекцию в Эстонии выявили у восьми человек, прибывших из-за границы. ERR уточняет, что двое из них – украинцы.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 14,7 млн, из них около 8,3 млн вылечились, а почти 610 тыс. умерли.

Теги: Эстония, аэропорт, Таллинн, украинцы, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование
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