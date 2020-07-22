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Черногория запретила украинцам въезжать в страну на автомобиле

Граждане Украины смогут въезжать в Черногорию на автомобиле, только если последние 15 дней они находились в странах "зеленого" или "желтого" списков.

В Черногории объявили повторную волну COVID-19
В Черногории объявили повторную волну COVID-19
Фото: depositphotos.com

С 22 июня въезд на территорию Черногории для жителей Украины возможен лишь воздушным транспортом. Об этом сообщается на сайте правительства Черногории.

В обновленных правилах въезда уточняется, что право на неограниченный въезд в страну любым видом транспорта предоставляется странам из "зеленого" и "желтого" списков и тем, кто находился в этих странах в течение последних 15 дней при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного за последние 72 часа.

"Международные воздушные перевозки выполняются также с Украиной и Беларусью при условии контроля пассажиров во время посадки и высадки, а также с выполнением других условий, предписанных министерством устойчивого развития и туризма", – говорится в сообщении.

При этом украинцы могут въезжать в Черногорию автомобилем, если последние 15 дней они находились в странах "зеленого" или "желтого" списков.

"Балканський оглядач" в Facebook отмечает, что при въезде в Черногорию туроператор обязан обеспечить туристам измерение температуры тела хотя бы один раз перед посадкой в аэропорт. Пассажирам, которые имеют повышенную температуру тела, запрещено садиться в самолет и отправляться в Черногорию.

По прибытии пассажиров в Черногорию и сразу после пересечения пограничного перехода туроператор обязан передать каждому пассажиру информационную справку, содержащую описание мер и рекомендаций Института общественного здоровья Черногории, и сообщить пассажиру, что он обязан придерживаться указанных мероприятий.

В случаях, когда туристический пакет включает экскурсии, туроператор обязан вести детальный учет мест, которые посещают туристы.

https://www.facebook.com/BalkanObserverforUkraine/posts/891166078030981

22 июля в Черногории заявили о повторной эпидемии COVID-19Все жители старше семи лет должны носить маски как на улице, так и в помещениях. Исключение делается для пляжей и парков.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Черногории за все время 2381 человек был инфицирован коронавирусом, 35 жителей скончались.

В конце мая это государство первым в Европе объявило о победе над COVID-19Перед этим в стране не фиксировали новых случаев заражения в течение трех недель. 20 июня сообщалось, что Черногория решила открыть границы для иностранных граждан, в том числе и для украинцев.

Однако затем власти возобновили действие ранее отмененных карантинных ограничений из-за новой вспышки; в ряде районов на севере Черногории ввели комендантский час.

Теги: туризм, Черногория, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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