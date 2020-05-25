Черногория стала первой страной в Европе без активных случаев COVID-19

По состоянию на 24 мая в Черногории нет больных коронавирусной инфекцией. Об этом в Twitter проинформировал Институт общественного здравоохранения страны.
"Официально: в настоящее время нет активных случаев COVID-19 в Черногории. По истечении 68 дней с момента первого зарегистрированного случая в Черногории в настоящее время нет пациентов, больных COVID-19", – сказано в твите.
В ведомстве отметили, что накануне его лаборатории завершили анализ последних 140 образцов, среди которых не обнаружили случаев коронавирусной инфекции.
"В то же время последний активный случай соответствовал критериям полного выздоровления", – подчеркнули в Институте общественного здравоохранения Черногории.
As of yesterday, our laboratories have completed analysis of 140 respiratory samples, among which there were no new cases of infection #COVID19.— Institut za javno zdravlje Crne Gore (@ijzcg) May 24, 2020
At the same time, the last active case met the criteria for full recovery.
Thank you for your perseverance and support.
Yours,
IPH
"Радіо Свобода" утверждает, что это первая страна в Европе, которая справилась с COVID-19. Всего в Черногории было зарегистрировано 324 больных, девять из них скончались.
Руководитель Института Бобан Мугоша объяснил, что о завершении эпидемии в Черногории объявят 2 июня, если за оставшиеся дни не будут зарегистрированы новые случаи COVID-19.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,21 млн, из них более 2 млн вылечились, а 338 тыс. умерли.