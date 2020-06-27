Черногория усилила карантин. Ранее заявляли, что страна стала первой в Европе без активных случаев COVID-19

В двух муниципалитетах Черногории введен комендантский час, сообщает правительство страны.

25 мая сообщалось, что Черногория стала первой страной в Европе без активных случаев COVID-19 Фото: EPA

Правительство Черногории решило возобновить действие ранее отмененных карантинных ограничений из-за новой вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 26 июня сообщается на сайте правительства.

В стране снова запрещены спортивные соревнования и тренировки, а также общественные собрания на открытом воздухе. Кроме того, запрещены богослужения вне церквей. Во время похорон на кладбищах разрешается присутствовать только членам семьи, сообщили в правительстве Черногории.

В двух муниципалитетах на севере страны введен комендантский час с 18.00 до 5.00.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением инфекции в режиме онлайн, в Черногории всего зафиксировали 439 случаев инфицирования, девять человек умерли, 315 – выздоровели.

Как сообщает Reuters, за 10 дней, с 15-го по 25 июня, в Черногории зафиксировали 100 новых случаев инфицирования COVID-19.

25 мая сообщалось, что Черногория стала первой страной в Европе без активных случаев COVID-19. Перед этим в стране не фиксировали новых случаев заражения в течение трех недель.

20 июня сообщалось, что Черногория решила открыть границы для иностранных граждан, в том числе и для украинцев.