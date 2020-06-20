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Черногория разрешила въезд украинцам. Названы условия

Жители Украины смогут въехать в Черногорию при условии наличия отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию COVID-19.

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В Черногории зафиксировали 355 случаев инфицирования
В Черногории зафиксировали 355 случаев инфицирования
Фото: depositphotos.com

Черногория решила открыть границы для иностранных граждан, в том числе и для украинцев. Об этом сообщает Skalaradio.

Соответствующее решение принял Национальный координационный комитет по инфекционным болезням.

Жители Украины смогут въехать в Черногорию при условии наличия отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию COVID-19, который был сделан в аккредитованных лабораториях. Тесту должно быть не более чем 48 часов.

Аналогичные условия для въезда получили жители Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Турции, Израиля, Польши, Румынии и Италии.

25 мая сообщалось, что Черногория стала первой страной в Европе без активных случаев COVID-19. Перед этим в стране не фиксировали новых случаев заражения в течение трех недель. По данным американского Университета Джонса Хопкинса всего в Черногории заболело 355 человек, умерло – девять.

С 15 июня Украина после трехмесячной паузы, вызванной вспышкой COVID-19, возобновила авиасообщение с некоторыми странами.

Теги: Украина, туризм, граница, Черногория, болезнь, авиасообщение, коронавирус
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