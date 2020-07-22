Олимпиада в Токио может пройти без зрителей или только с японской аудиторией – глава оргкомитета

Проведение Олимпийских игр в Токио в 2021 году без зрителей стало бы крайней мерой, подчеркнул председатель оргкомитета Олимпиады Есиро Мори.

Сейчас возможность проведения Олимпийских игр в Токио без зрителей не обсуждается, но это может стать крайней мерой в случае, если альтернативой будет отмена соревнований. Об этом в интервью NHK 22 июля сказал глава оргкомитета Игр Есиро Мори.

Среди возможных ограничительных мер он упомянул допуск на трибуны только японских болельщиков.

Ответ на вопрос о возможности полноценного проведения Олимпиады зависит от того, сможет ли человечество победить коронавирус, считает Мори.

21 июля в Токио зарегистрировано 217 новых случаев COVID-19, а во всем мире – более 200 тыс.

Олимпийские игры 2020 должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа, из-за распространения коронавирусной инфекции премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах приняли решение перенести их на год. По плану Олимпиада состоится 23 июля – 8 августа 2021 года.