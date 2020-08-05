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МВД Эстонии может выслать украинских рабочих, нарушивших самоизоляцию

Граждане Украины, прибывшие в Эстонию специальным рейсом 21 июля, нарушили условия въезда в 46 случаях. Работников могут выслать из страны, а их работодателю грозит штраф, заявил министр внутренних дел Эстонии Март Хельме.

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Украинские рабочие прибыли в Эстонию на сезонные работы 21 июля
Украинские рабочие прибыли в Эстонию на сезонные работы 21 июля
Фото: EPA

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме сказал, что украинских рабочих, которые проигнорировали требование самоизоляции, надо выслать из страны. Работодателю же следует назначить штраф €32 тыс., сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Эстонии 3 августа со ссылкой на главу ведомства.

"Из-за угрозы общественному здравоохранению возможно прекращение пребывания иностранцев в Эстонии. Они обязаны вернуться в свою страну. Работодателя ожидает наказание в виде штрафа до €32 тыс или возбуждение уголовного дела. Государство не терпит таких нарушений и безответственного поведения", – сказал Хельме.

Министр добавил, что граждане Украины, прибывшие в Эстонию специальным рейсом 21 июля, нарушили условия для въезда в государство в 46 случаях.

"Как работодатель, так и работник несут ответственность за соблюдение установленных условий. К сожалению, работодатели халатно выполнили свои обязательства. С одной стороны, они нарушили правила, а с другой стороны безрассудно поступили ко всему нашему обществу", – сказал глава МВД.

Украинцы прибыли в Эстонию 21 июля на сезонные работы. Рейс организовала Сельскохозяйственная и торговая палата страны. Тестирование на COVID-19 прошли все 170 украинцев, прибывших чартерным рейсом в Таллинн. Три теста дали положительный результат. 

По последним данным, в Эстонии коронавирус выявили у 2091 человека. За 4 августа добавилось 11 новых больных. 

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 18,3 млн, из них почти 695 тыс. умерли.

Теги: МВД, Эстония, Таллинн, украинцы, работа, Март Хельме, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, самоизоляция
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