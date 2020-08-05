МВД Эстонии может выслать украинских рабочих, нарушивших самоизоляцию

Граждане Украины, прибывшие в Эстонию специальным рейсом 21 июля, нарушили условия въезда в 46 случаях. Работников могут выслать из страны, а их работодателю грозит штраф, заявил министр внутренних дел Эстонии Март Хельме.

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме сказал, что украинских рабочих, которые проигнорировали требование самоизоляции, надо выслать из страны. Работодателю же следует назначить штраф €32 тыс., сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Эстонии 3 августа со ссылкой на главу ведомства.

"Из-за угрозы общественному здравоохранению возможно прекращение пребывания иностранцев в Эстонии. Они обязаны вернуться в свою страну. Работодателя ожидает наказание в виде штрафа до €32 тыс или возбуждение уголовного дела. Государство не терпит таких нарушений и безответственного поведения", – сказал Хельме.

Министр добавил, что граждане Украины, прибывшие в Эстонию специальным рейсом 21 июля, нарушили условия для въезда в государство в 46 случаях.

"Как работодатель, так и работник несут ответственность за соблюдение установленных условий. К сожалению, работодатели халатно выполнили свои обязательства. С одной стороны, они нарушили правила, а с другой стороны безрассудно поступили ко всему нашему обществу", – сказал глава МВД.

Украинцы прибыли в Эстонию 21 июля на сезонные работы. Рейс организовала Сельскохозяйственная и торговая палата страны. Тестирование на COVID-19 прошли все 170 украинцев, прибывших чартерным рейсом в Таллинн. Три теста дали положительный результат.

По последним данным, в Эстонии коронавирус выявили у 2091 человека. За 4 августа добавилось 11 новых больных.