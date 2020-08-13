"Таких цифр не было даже весной". На Буковине – суточный антирекорд по количеству новых случаев COVID-19

12 августа в Черновицкой области было зарегистрировано 130 случаев инфицирования коронавирусом, сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осадчук.

Общее количество инфицированных в Черновицкой области с начала эпидемии составляет 7110 человек Фото: depositphotos.com

На Буковине за минувшие сутки зафиксирован антирекорд по количеству новых случаев COVID-19. Об этом 13 августа в Facebook сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осадчук.

Накануне было зарегистрировано 130 случаев инфицирования коронавирусом. В общей сложности специалисты лабораторного центра исследовали 658 образцов.

"Таких цифр не было даже весной, когда мы находились на пике заболеваемости. Впервые число зарегистрированных в течение суток больных перешло далеко за сотню. Эпидемиологи опасались вспышки вируса осенью, однако, похоже, что буковинцы своим безответственным поведением приблизили это время", – отметил Осадчук.

Общее количество инфицированных в Черновицкой области с начала эпидемии составляет 7110 человек. Выздоровели 5354 человек, 232 – умерли.

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию в Украине выявили у 1592 человек – это новый антирекорд за весь период эпидемии в стране. Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 86 140, умерло 1992 пациента, выздоровело 46 216 человек.