Коронавирусом в мире заразились более 21 млн человек

Половина из всех подтвержденных в мире случаев COVID-19 приходится на США, Бразилию и Индию.

По состоянию на утро 15 августа коронавирусом в мире заразились 21 159 730 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Больше всего заболевших в США (5 313 055), Бразилии (3 226 443) и Индии (2 525 922). От 100 до 900 тыс. случаев инфицирования также подтверждено в России, ЮАР, Перу, Мексике, Колумбии, Чили, Испании, Иране, Великобритании, Саудовской Аравии, Пакистане, Аргентине, Бангладеш, Италии, Франции, Турции, Германии, Ираке, Филиппинах, Индонезии, Канаде, Катаре и Казахстане.

Число умерших от COVID-19 достигло 764 683 человек: 168,4 тыс. в США, 105,4 тыс. в Бразилии, 55,9 тыс. в Мексике, 49 тыс. в Индии, 46,7 тыс. в Великобритании.

Количество выздоровевших достигло 13 276 831. По этому показателю лидируют Бразилия (2,6 млн), Индия (1,8 млн), США (1,79 млн), Россия (721,4 тыс.) и Южная Африка (461,7 тыс.).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.