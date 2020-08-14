В Украине зафиксирован новый антирекорд по числу заболевших COVID-19

Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 87 872. Умерло 2011 человек, выздоровело – 46 797 пациентов.

Два дня подряд в Украине регистрируются антирекорды Фото: depositphotos.com

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию в Украине выявили еще у 1732 человек – это новый антирекорд за весь период эпидемии в стране. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Накануне суточный прирост составил 1592 новых случая – это был предыдущий антирекорд.

Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 87 872. Умерло 2011 человек (19 – за последние сутки), выздоровело 46 797 (581 – за последние сутки), продолжают болеть 39 645 пациентов.

По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:

Винницкая область – 3129;

Волынская область – 4529;

Днепропетровская область – 1658;

Донецкая область – 1049;

Житомирская область – 2333;

Закарпатская область – 6080;

Запорожская область – 1038;

Ивано-Франковская область – 6320;

Киев – 10 160;

Киевская область – 4429;

Кировоградская область – 739;

Луганская область – 171;

Львовская область – 11 658;

Николаевская область – 770;

Одесская область – 4732;

Полтавская область – 533;

Ровенская область – 7326;

Сумская область – 783;

Тернопольская область – 3538;

Харьковская область – 5583;

Херсонская область – 290;

Хмельницкая область – 1514;

Черкасская область – 1092;

Черновицкая область – 7264;

Черниговская область – 1154.

Наибольшее число заболевших за сутки выявлено в Харьковской (205), Львовской (186) и Одесской (160) областях, меньше всего – в Луганской области (один случай).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 14 августа коронавирусом в мире заразился 20 840 381 человек. Жертвами COVID-19 стало 754 566 человек, выздоровело 12 936 478.