В Украине зафиксирован новый антирекорд по числу заболевших COVID-19

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию в Украине выявили еще у 1732 человек – это новый антирекорд за весь период эпидемии в стране. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Накануне суточный прирост составил 1592 новых случая – это был предыдущий антирекорд.
Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 87 872. Умерло 2011 человек (19 – за последние сутки), выздоровело 46 797 (581 – за последние сутки), продолжают болеть 39 645 пациентов.
По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:
Наибольшее число заболевших за сутки выявлено в Харьковской (205), Львовской (186) и Одесской (160) областях, меньше всего – в Луганской области (один случай).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 14 августа коронавирусом в мире заразился 20 840 381 человек. Жертвами COVID-19 стало 754 566 человек, выздоровело 12 936 478.