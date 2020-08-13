  В Калифорнии от COVID-19 умер исполнитель хитов La Bamba и If I had a hammer

Американский певец Трини Лопес скончался в калифорнийском госпитале на 84-м году жизни. Он известен как исполнитель хитов La Bamba и If I had a hammer.

Лопес родился в США в 1937 году Фото: ЕРА

Американский певец, гитарист и актер Трини Лопес умер от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщает The New York Times со ссылкой на заявление его близкого друга Джо Чавира.

83-летний артист скончался в калифорнийской клинике 11 августа.

Трини Лопес родился в США в 1937 году. В 1963 году Лопес исполнил песню If I had a hammer, которая сделала его знаменитым. Среди других песен из его репертуара известными являются Lemon Tree и La Bamba.

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Видео: wjhmosaenglish03/ YouTube

В качестве актера Лопес появился в картинах "Финкс", "Антонио", "Братья Харди и Нэнси Дрю", "Грязная дюжина", "Свадьба на скалах".

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Всего в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни, по состоянию на 13 августа коронавирусом заразилось 20 637 374 человека. Жертвами COVID-19 стали 749 656 человек.