По данным Администрации морских портов Украины, судно "София" 26 июля с новым экипажем вышло из Украины в турецкий порт Искендерун.

В Одессе умер капитан судна "София", на котором зафиксировали вспышку COVID-19. Об этом в эфире "Украинского радио Одесса" заявил главный государственный санитарный врач водного транспорта Николай Голубятников, сообщает "Суспільне".

По его словам, капитан судна, которое стояло на рейде в порту "Южный" Одесской области, скончался в больнице 9 августа. Умерший был жителем Санкт-Петербурга.

Именно капитан сообщил в медико-санитарной декларации о заболевании трех членов экипажа.

"Мы вышли на судно с двумя врачами-эпидемиологами, осмотрели, а там уже шесть членов экипажа больных. Я решил, что в условиях пандемии коронавируса их надо обследовать на COVID-19. Мы это сделали и обнаружили, что среди 14 членов экипажа у 10 – коронавирус", – отметил Голубятников.

Также он добавил, что моряков госпитализировали в областную клиническую больницу №6.

По данным Администрации морских портов Украины, судно "София" 26 июля вышло из Украины в турецкий порт Искендерун. Судно было продезинфицировано, на нем полностью сменили экипаж.

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция в Украине была подтверждена у 1158 человек. Общее количество случаев COVID-19 в стране достигло 83 115, умер 1951 пациент, выздоровело 44 934 человека.