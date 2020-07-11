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На одном из судов ввели карантин из-за вспышки COVID-19 – Минздрав Украины

По словам главы Минздрава Украины Максима Степанова, коронавирусную инфекцию подтвердили у большинства членов экипажа судна "София". По данным МИД, судно находится в Южном.

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Экипаж судна находится в изоляции, отметил Степанов
Экипаж судна находится в изоляции, отметил Степанов
Фото: ЕРА

На судне "София", которое находится в водах Украины, произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 11 июля на совещании с участием президента Украины Владимира Зеленского сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует сайт главы государства.

"Степанов доложил о ситуации на судне "София", экипаж которого находится на карантине. По словам главы Минздрава, коронавирусная инфекция была обнаружена у большинства членов команды, больные находятся под наблюдением врачей, весь экипаж – на изоляции, определены маршруты в случае необходимости госпитализации", – говорится в сообщении.

Агентству "РБК-Украина" директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев рассказал, что судно "София" ходит под флагом Либерии и сейчас находится на рейде в порту Южный в Одесской области. Позже судно собираются перевести в порт Николаев.

"Поскольку судно находится в Украине, то вопросом оказания помощи членам экипажа занимается Администрация морских портов Украины", – объяснил Погорельцев.

По состоянию на 11 июля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 52 843 человека, 1372 из них умерли, а 25 641 выздоровел. В Одесской области зарегистрирован 2141 случай COVID-19.

Теги: Николаев, МИД Украины, карантин, судно, Южный, Максим Степанов, Администрация морских портов Украины, Сергей Погорельцев, порт, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, экипаж
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