"Укрзалізниця" возобновит курсирование 38 пригородных и трех региональных поездов

В поездах будут действовать ограничения по количеству пассажиров в пределах количества мест для сидения, об этом сообщили в "Укрзалізниці".

В "Укрзалізниці" напомнили об обязательным использовании средств индивидуальной защиты в поездах Фото: depositphotos.com

Со следующей недели "Укрзалізниця" возобновит курсирование 34 пригородных и трех региональных поездов, из которых 30 – по территории обслуживания Юго-Западной железной дороги и четыре – Приднепровской. Об этом сообщила пресс-служба УЗ 11 июля.

В поездах будут действовать ограничения по количеству пассажиров – в пределах количества мест для сидения.

Региональный филиал "Юго-Западная железная дорога" возобновит следующие маршруты: №6701 "Терещенская – Новгород-Северский", 6.40–7.56; №6703 "Терещенская – Семеновка", 10.20–13.05; №6702 "Новгород-Северский – Терещенская", 8.12–9.33; №6704 "Семеновка – Терещенская", 14.29–17.24; №6249 "Казатин-1 – Шепетовка", 4.17–7.24; №6252 "Шепетовка – Казатин-1", 8.25–11.30; №6253 "Казатин-1 – Шепетовка", 10.35–13.38; №6254 "Шепетовка –Казатин-1", 14.25–17.29; №6255 "Казатин-1 – Бердичев", 17.30–18.10; №6256 "Бердичев – Казатин-1", 18.20–18.54; №6257 "Казатин-1 – Бердичев", 19.05–19.45; №6258 "Бердичев – Казатин-1, 20.00–20.34; №6259 "Казатин-1 – Шепетовка", 20.52–23.57; №6260 "Шепетовка – Казатин-1", 20.25–23.28; №6281 "Шепетовка – Здолбунов", 4.10–6.03; №6282 "Здолбунов – Шепетовка", 6.22–7.58; №6283 "Шепетовка – Ровно", 8.52–11.04; №6286 "Ровно – Шепетовка", 17.36–19.36; №6221 "Шепетовка – Лановцы", 8.47–11.48; №6222 "Лановцы – Шепетовка", 3.38–6.55; №6223 "Шепетовка – Лановцы", 21.00–23.58; №6224 "Лановцы – Шепетовка", 13.20–16.39; №6291 "Погребище – Казатин-1", 4.21–6.33; №6292/6293 "Казатин-1 – Жашков", 9.40–14.16; №6294/6295 "Жашков – Казатин-1", 14.43–19.22; №6296 "Казатин-1 – Погребище", 20.52–23.03; №6501 "Коростень – Шепетовка", 9.35–12.52, кроме воскресенья; №6501 "Коростень – Шепетовка", 9.35–13.58 по воскресеньям; №6502 "Шепетовка – Коростень", 3.16–7.08 по понедельникам, средам и субботам; №6502 "Новоград-Волынский – Коростень", 4.57–7.08, кроме понедельника, среды и субботы; №6503 "Коростень – Шепетовка", 20.35–0.13 по вторникам, пятницам и воскресеньям; №6503 "Коростень – Новоград-Волынский", 20.35–22.48, кроме вторника, пятницы и воскресенья; №6504 "Шепетовка – Коростень", 15.50–19.16; №885 "Киев – Ровно", 12.17–20.18 по пятым, шестым, седьмым дням недели; №886 "Ровно – Шепетовка", 20.35–22.48 по пятым, шестым, седьмым дням недели; №870 "Шепетовка – Киев", 3.39–9.42 по шестым, седьмым, первым дням недели.

Региональный филиал "Приднепровская железная дорога" возобновит поезда: №6466 "Тимково – Пятихатки", 5.58–10.35; №6027 "Днепр-Главный – Кривой Рог-Главный", 12.57–17.05; №6536 "Пятихатки – Днепр-Главный", 18.45–21.02, кроме субботы; №6509 "Пятихатки – Тимково", 17.03–21.57.

В "Укрзалізниці" напомнили об обязательном использовании средств индивидуальной защиты.

Из-за пандемии COVID-19 в Украине с 12 марта начал действовать карантин – запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, ограничили пассажирские перевозки внутри страны, в том числе и по железной дороге.

Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. С 1 июня возобновилось железнодорожное сообщение и межобластные пассажирские автотранспортные перевозки, с 5-го – внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.