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Криклия подставила "Укрзалізниця", провалив запуск частной тяги на железной дороге – журналист

"Укрзалізниця" затягивает реализацию экспериментального проекта по внедрению частной тяги и делает все, чтобы он не начался никогда либо его реализация не была успешной, таким образом компания подводит министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отвечает за этот процесс, заявил журналист Игорь Смолов.

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Выполнение задачи было возложено на министра инфраструктуры Владислава Криклия и "Укрзалізницю", подчеркивает автор статьи
Выполнение задачи было возложено на министра инфраструктуры Владислава Криклия и "Укрзалізницю", подчеркивает автор статьи
Фото: kmu.gov.ua

С момента принятия решения о введении частной тяги для перевозки грузов железнодорожным транспортом прошел год, но частные локомотивы так и не начали участвовать в грузоперевозках, пишет в статье "Криклия подставила "Укрзалізниця", провалив запуск частной тяги на железной дороге" на сайте "112 Украина" журналист Игорь Смолов.

"Выполнение этой задачи было возложено на министра инфраструктуры Владислава Криклия и "Укрзалізницю", – отмечает он. – Экспериментальный проект относительно допуска частных локомотивов был поддержан Министерством инфраструктуры. Проект должен реализовываться при полной поддержке и при содействии "Укрзалізниці". Однако, не желая нарушать свое монопольное положение, "Укрзалізниця" начала саботировать и замедлять реализацию проекта".

Он пояснил, что сначала "Укрзалізниця" предоставила Министерству инфраструктуры предложения к процедуре согласования допуска частных локомотивов, которые содержали обязательное согласование участков с "Укрзалізницею" и жесткие условия к заявителям, что существенно осложняло прохождение процедуры.

"Как следствие, процесс рассмотрения заявок потенциальных участников утонул в трясине бюрократических процедур и заседаний специально созданной комиссии Министерства инфраструктуры, в которую включены три представителя "Укрзалізниці". Рассмотрение заявлений осуществляется месяцами и значительная их часть возвращается по формальным причинам. Пока никакого решения о допуске частных локомотивов так и не принято", – подчеркнул автор.

Журналист отметил, что технологический процесс перевозки грузов частными локомотивами не отработан, для его согласования только недавно была создана рабочая группа, а без единой технологии взаимодействия между "Укрзалізницею" и владельцем частного локомотива дальнейшее продвижение будет невозможно.

"Нерешенным остается вопрос установления тарифа на перевозки грузов частными локомотивами. Действующими приказами Министерства инфраструктуры установлены неравные тарифные условия для локомотивов "Укрзалізниці" и частных локомотивов – фактически частный локомотив считается грузом на своих осях, за перевозку которого нужно заплатить втрое дороже локомотива "Укрзалізниці" (коэффициент составляет 3,722), так как считают его не как собственный локомотив, а как груз на осях по стоимости 18 вагонов", – написал Смолов.

Он считает, что "Укрзалізниця" могла бы уже подготовить договор о допуске частных локомотивов, но компания "подставила" ведомство Криклия и договор только разрабатывается специалистами.

"Укрзалізниця" своими действиями затягивает реализацию экспериментального проекта и делает все, чтобы он не начался никогда либо его реализация не была успешной. Тем самым "Укрзалізниця" подставляет министра инфраструктуры Криклия относительно запуска частной тяги на железной дороге", – делает вывод Смолов.

Теги: Укрзалізниця, Министерство инфраструктуры, тарифы, вагоны, Владислав Криклий, перевозки, инфраструктура, грузоперевозки
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