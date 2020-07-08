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Кабмин одобрил законопроект об отсрочке выплат дивидендов "Укрзалізницею"

Кабинет Министров Украины 8 июля одобрил законопроект, предусматривающий предоставление "Укрзалізниці" отсрочки по выплате дивидендов в госбюджет по результатам деятельности за 2018–2019 годы. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

В соответствии с законопроектом "Укрзалізниця" сможет направить 60% чистой прибыли, полученной в 2018 году (206,2 млн грн) на выплату дивидендов в госбюджет до 31 декабря 2020 года.

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