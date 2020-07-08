Кабмин вернул 1 млрд грн на поддержку культуры

Деньги, выделенные на сферу культуры, будут направлены на поддержку деятелей искусства, креативных индустрий и внутреннего туризма, поддержку сферы кино и проведение конкурса на производство сериалов патриотического направления, сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Кабинет Министров Украины на заседании 8 июля выделил 1 млрд грн на поддержку сферы культуры, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, который представлял проект постановления, сообщил, что 590 млн грн из этой суммы будут направлены в виде грантов через Украинский культурный фонд на поддержку культурных проектов, стипендии самозанятым деятелям искусств, на поддержку креативных индустрий и внутреннего туризма.

Еще 150 млн грн будут направлены на гранты через Украинский институт книги, 50 млн – на поддержку кино, 100 млн – на проведение конкурса Минкультуры по отбору проектов для производства сериалов патриотической направленности.

Кроме того, сообщил Ткаченко, часть суммы направят на финансирование электронного реестра объектов культурного наследия и культурных ценностей. "Часть бюджета будет выделена на компенсацию затрат учреждениям культуры за период карантина, в частности на оплату коммунальных услуг", – добавил министр.

Верховная Рада в марте 2020 года в ходе внесения изменений в госбюджет для создания фонда борьбы с коронавирусом существенно сократила финансирование сферы культуры. Профильный комитет Рады перед голосованием отмечал, что финансирования лишат Госкино (750 млн грн), Украинский культурный фонд (500 млн грн), Институт книги (150 млн грн), а также направление туризма (240 млн грн). Кроме того, Кабмин предлагал урезать расходы на программу "сшивания страны", реставрационные работы по защите историко-культурного наследия и программы информполитики на сумму свыше 500 млн грн.