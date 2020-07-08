Кабмин назначил уполномоченного по защите украинского языка

Уполномоченным по защите украинского языка стал бывший народный депутат от "Народного фронта" Тарас Кремень.

В сообщении сказано, что кандидатуру Кременя внесла на рассмотрение Кабмина уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. На пост языкового омбудсмена также претендовали Светлана Бронникова (кандидат от Минкультуры) и Святослав Литинский (кандидат от Министерства юстиции).

После заслушивания коротких выступлений трех кандидатов Кабмин провел голосование в закрытом режиме.

Тарас Кремень родился в 1978 году в Николаевской области. Был депутатом Николаевского облсовета. С 2014-го по 2019 годы – народный депутат от партии "Народный фронт" (от этой же политической силы избирался нынешний глава МВД Арсен Аваков), возглавлял подкомитет по вопросам среднего и общего образования.

В ходе выступления в Кабмине Кремень отмечал, что является одним из соавторов законов "Об образовании" и "О функционировании украинского языка как государственного".