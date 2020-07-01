Ткаченко рассказал, кого рекомендовал на пост языкового омбудсмена

Министерство культуры Украины считает доктора наук в сфере госуправления Светлану Броникову лучшим кандидатом на должность уполномоченного по защите государственного языка, об этом сообщил глава ведомства Александр Ткаченко. Ранее министерство предлагало кандидатуру активиста Святослава Литинского, но затем отозвало ее.

Ткаченко рассказал, что секретариат языкового омбудсмена уже набран Фото: Міністерство культури та інформаційної політики України / Facebook

Министерство культуры и информационной политики Украины рекомендует Кабинету Министров назначить уполномоченным по защите государственного языка доктора наук в сфере государственного управления Светлану Броникову. Об этом 1 июля написал в Telegram министр Александр Ткаченко.

"Светлана – профессиональный филолог, специалист по коммуникациям, известный эксперт по языковым вопросам, автор более 100 исследовательских и учебно-методических работ. Много лет посвятила популяризации и защите украинского языка, пользуется заслуженным авторитетом в общественной и научной среде", – отметил Ткаченко.

Он подчеркнул, что секретариат языкового омбудсмена в составе 50 человек уже набран, осталось определить руководителя.

Окончательное решение будет принято на следующем заседании Кабинета Министров, добавил глава Минкульта.

В начале июня "Німецька хвиля" сообщила, что в Минкульте выбрали кандидата на должность языкового омбудсмена – им стал активист Святослав Литинский, который стал первым гражданином Украины, получившим внутренний паспорт без русскоязычной страницы. Однако сегодня в Министерстве культуры изданию "Детектор медиа" сказали, что не подавали кандидатуру Литинского на рассмотрение правительства, поскольку решение комиссии по отбору носило рекомендательный характер.

В итоге Литинского поддержало Министерство юстиции, а уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова внесла кандидатуру бывшего депутата парламента от "Народного фронта" Тараса Кременя.

Все три претендента представили свои программы на заседании Кабмина 1 июля, писал "Укринформ".

27 ноября 2019 года на должность языкового омбудсмена была назначена заведующая кафедрой журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы доктор филологических наук, профессор Татьяна Монахова.

24 апреля 2020 года она сообщила, что написала заявление об увольнении, рассказав, что за полгода на посту ни разу не получила зарплату. Монахова объяснила, что финансирование института омбудсмена можно получить только после создания секретариата, с чем были проблемы. 6 мая Кабинет Министров уволил Монахову с должности уполномоченного по защите государственного языка.