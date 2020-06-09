Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Ткаченко: На должность языкового омбудсмена в Украине рассматривают две кандидатуры

Министр культуры Украины Александр Ткаченко пообещал, что в ближайшее время власть вернется к вопросу избрания уполномоченного по защите государственного языка.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ткаченко заявил, что не участвовал в обсуждении кандидатур на должность языкового омбудсмена
Ткаченко заявил, что не участвовал в обсуждении кандидатур на должность языкового омбудсмена
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

На должность языкового омбудсмена в Украине рассматривают две кандидатуры. Об этом 8 июня в эфире "UA:Перший" заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

"Мне было очень обидно, что [бывший языковой омбудсмен Татьяна] Монахова, которая была избрана на эту должность достаточно давно, не смогла в полной мере приступить к выполнению своих обязанностей. Имел с ней разговор на прошлой неделе, спросил, как дела... Мне сообщили, что есть две кандидатуры [на должность языкового омбудсмена]. Я, к сожалению, не участвовал в обсуждении относительно этих двух кандидатур", – отметил он.

Министр пообещал, что в ближайшее время власть вернется к вопросу избрания уполномоченного по защите государственного языка.

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Он предусматривает создание института уполномоченного по защите государственного языка. Согласно закону, уполномоченный должен подавать Кабмину предложения касательно реализации государственной политики по защите языка и удовлетворения языковых потребностей украинцев, проживающих за границей; должен мониторить выполнение законодательства о государственном языке, рассматривать жалобы граждан на невыполнение соответствующих законов, может составлять протоколы и применять взыскания.

27 ноября 2019 года на должность языкового омбудсмена была назначена заведующая кафедрой журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы доктор филологических наук, профессор Татьяна Монахова.

24 апреля 2020 года она сообщила, что написала заявление об увольнении. В интервью изданию Opinion она рассказала, что за полгода на посту ни разу не получила зарплату. Монахова объяснила, что финансирование на институт омбудсмена можно получить только после создания секретариата, с чем были проблемы.

6 мая Кабинет Министров уволил Монахову с должности уполномоченного по защите государственного языка. 

В начале июня "Німецька хвиля" сообщила, что в Минкульте выбрали кандидата на должность языкового омбудсмена – им стал активист Святослав Литинский, который был первым гражданином Украины, получившим внутренний паспорт без русскоязычной страницы.

Теги: Украина, украинский язык, Александр Ткаченко, омбудсмен, министерство культуры, Татьяна Монахова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Успенская о Ефремове: Таким творческим людям, как Миша, сложно оставаться без дела. Жаль, что не смогла помочь предотвратить это ДТП
Успенская о Ефремове: Таким творческим людям, как Миша, сложно оставаться без дела. Жаль, что не смогла помочь предотвратить это ДТП
"Очень не хотелось бы, чтобы его посадили". Дочь Ефремова прокомментировала смертельную аварию, которую совершил ее отец
"Очень не хотелось бы, чтобы его посадили". Дочь Ефремова прокомментировала смертельную аварию, которую совершил ее отец
  I Want You. Вышел ролик на песню Maruv и Boosin. Видео
  I Want You. Вышел ролик на песню Maruv и Boosin. Видео
"Ого шар, большой!", "Порнозвезда". Фото Седоковой в ванной оценили ее подписчики
"Ого шар, большой!", "Порнозвезда". Фото Седоковой в ванной оценили ее подписчики
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS