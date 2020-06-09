Ткаченко: На должность языкового омбудсмена в Украине рассматривают две кандидатуры

На должность языкового омбудсмена в Украине рассматривают две кандидатуры. Об этом 8 июня в эфире "UA:Перший" заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко.
"Мне было очень обидно, что [бывший языковой омбудсмен Татьяна] Монахова, которая была избрана на эту должность достаточно давно, не смогла в полной мере приступить к выполнению своих обязанностей. Имел с ней разговор на прошлой неделе, спросил, как дела... Мне сообщили, что есть две кандидатуры [на должность языкового омбудсмена]. Я, к сожалению, не участвовал в обсуждении относительно этих двух кандидатур", – отметил он.
Министр пообещал, что в ближайшее время власть вернется к вопросу избрания уполномоченного по защите государственного языка.
В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Он предусматривает создание института уполномоченного по защите государственного языка. Согласно закону, уполномоченный должен подавать Кабмину предложения касательно реализации государственной политики по защите языка и удовлетворения языковых потребностей украинцев, проживающих за границей; должен мониторить выполнение законодательства о государственном языке, рассматривать жалобы граждан на невыполнение соответствующих законов, может составлять протоколы и применять взыскания.
27 ноября 2019 года на должность языкового омбудсмена была назначена заведующая кафедрой журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы доктор филологических наук, профессор Татьяна Монахова.
24 апреля 2020 года она сообщила, что написала заявление об увольнении. В интервью изданию Opinion она рассказала, что за полгода на посту ни разу не получила зарплату. Монахова объяснила, что финансирование на институт омбудсмена можно получить только после создания секретариата, с чем были проблемы.
6 мая Кабинет Министров уволил Монахову с должности уполномоченного по защите государственного языка.
В начале июня "Німецька хвиля" сообщила, что в Минкульте выбрали кандидата на должность языкового омбудсмена – им стал активист Святослав Литинский, который был первым гражданином Украины, получившим внутренний паспорт без русскоязычной страницы.