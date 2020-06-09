Ткаченко: На должность языкового омбудсмена в Украине рассматривают две кандидатуры

Министр культуры Украины Александр Ткаченко пообещал, что в ближайшее время власть вернется к вопросу избрания уполномоченного по защите государственного языка.

Ткаченко заявил, что не участвовал в обсуждении кандидатур на должность языкового омбудсмена Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

На должность языкового омбудсмена в Украине рассматривают две кандидатуры. Об этом 8 июня в эфире "UA:Перший" заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

"Мне было очень обидно, что [бывший языковой омбудсмен Татьяна] Монахова, которая была избрана на эту должность достаточно давно, не смогла в полной мере приступить к выполнению своих обязанностей. Имел с ней разговор на прошлой неделе, спросил, как дела... Мне сообщили, что есть две кандидатуры [на должность языкового омбудсмена]. Я, к сожалению, не участвовал в обсуждении относительно этих двух кандидатур", – отметил он.

Министр пообещал, что в ближайшее время власть вернется к вопросу избрания уполномоченного по защите государственного языка.