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"Частные инициативы – это экономика". Ткаченко прокомментировал возможность съемок украинско-российских сериалов

По мнению министра культуры Украины Александра Ткаченко, вкладывать государственные деньги в совместные телевизионные проекты с Россией нельзя, но на частные проекты надо смотреть иначе.

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4 июня Ткаченко стал министром культуры
4 июня Ткаченко стал министром культуры
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Украинское государство не может выделять деньги на съемки телесериалов с участием России, однако если проекты частные, то на них стоит смотреть с точки зрения экономической целесообразности. Об этом 8 июня в эфире телеканала "UA:Перший" сказал министр культуры Украины, в прошлом – телепродюсер Александр Ткаченко.

"Я был продюсером сериалов и, наверное, был одним из немногих, кто остановил сотрудничество с россиянами после 2014 года. Это мой личный выбор как предпринимателя. Если речь идет о государственных средствах, то вкладывать их в совместное производство с россиянами нельзя, пока у нас есть страна-агрессор. Насчет частных инициатив – это экономика", – заявил он.

По мнению министра, продажа сериалов в Россию позволяет частным компаниям привлечь больше денег для съемок в Украине, в которых задействованы украинские актеры.

После аннексии Россией Крыма и начала вооруженной агрессии на Донбассе Украина ввела ограничения на деятельность в Украине культурных деятелей из РФ, которые поддерживают российскую агрессию.

В 2018 году телеканалы "1+1", на котором работал Ткаченко, и "Украина" критиковали за показ в эфире сериалов, снятых в копродакшне с РФ.

Верховная Рада 4 июня 2020 года назначила Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики Украины.

Теги: Россия, Александр Ткаченко, деньги, сериал, страна-агрессор
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