Ткаченко заявил, что депутаты вернутся к дискуссии о языковом законе

Нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что будут приглашать ученых, а не политиков, для обсуждения сенситивных вопросов для общества: языка, истории, религии.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного Фото: depositphotos.com

В Верховной Раде планируют вернуться к экспертной дискуссии по поводу вопроса изменений в закон об особенностях функционирования украинского языка как государственного. Об этом заявил нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко, отмечает "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что мы вернемся к дискуссии, которую мы начали до коронавируса: приглашение ученых, а не политиков, для обсуждения сенситивных вопросов для общества: языка, истории, религии и так далее. Только после такой профессиональной дискуссии можно будет выходить на какую-то конкретику", – сказал Ткаченко.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Владимир Зеленский, будучи кандидатом в президенты, заявлял, что этот закон приняли "без широкого обсуждения с общественностью". "После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины и в интересах граждан", – сказал тогда Зеленский.

На пресс-конференции 20 мая 2020 года президент Зеленский назвал языковой вопрос в Украине "искусственным".

В интервью изданию "Главком", которое вышло 27 мая, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал, что выступает за пересмотр языкового закона. "Очень много людей у нас в стране говорят на разных языках, и интересы всех должны быть учтены", – отметил он. 1 июня активисты, недовольные позицией спикера, устроили акцию протеста под Верховной Радой. Они принесли плакаты с надписями "Разумков, суши лапти", "Наша мова – наша зброя", "Язык до Ростова доведет" и другие.