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ПОЛИТИКА

"Нужно учитывать позиции всех". Разумков опять заявил, что выступает за внесение изменений в языковой закон

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал, что, в отличие от многих политических деятелей, его позиция по поводу языкового вопроса последовательна – он отстаивает те же принципы, что и до прихода в большую политику в 2019 году.

Разумков: Я не буду флюгером и не буду менять свою позицию
Разумков: Я не буду флюгером и не буду менять свою позицию 
Фото: rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил на брифинге в парламенте 1 июня, что выступает за внесение изменений в закон о функционировании украинского языка как государственного, поскольку гуманитарная политика должна объединять, а не разъединять общество, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

Он подчеркнул, что украинский язык должен оставаться единственным государственным в Украине. 

"Никто не говорит о втором, третьем, пятом или десятом государственном языке... Но мы должны слышать позиции всех, кто живет в этом государстве", – сказал Разумков. 

Спикер отметил, что его позиция по поводу языковой политики последовательна, и упрекнул другие политические силы, что они поднимают этот вопрос только перед выборами. 

"Бывшие политики в своих интервью мне рассказывают, что о языке начинают говорить тогда, когда им не о чем говорить... Я действительно не могу с ними не согласиться. У них действительно большой опыт, начиная с 2004 года, когда языковой вопрос был главным. Мою позицию, думаю, вы слышали до того, как я стал председателем Верховной Рады, до того, как я попал в большую политику вообще. И она не будет меняться, в отличие от [позиции] моих коллег. Она такая, какая она есть. Кому-то она нравится, кому-то нет, но я не буду флюгером и не буду ее менять. Такие вопросы должны объединять общество. И политики должны это делать, а не создавать дополнительный хайп, извините за такое непарламентское высказывание, чтобы получить 12% на выборах. Возможно, получить 12% на выборах", – отметил Разумков. 

Он считает, что гуманитарные вопросы напрямую связаны с возвращением оккупированных Россией территорий Украины под контроль Киева. 

"Если пойдем дальше, давайте посмотрим: вопросы гуманитарной политики напрямую связаны с возвращением временно оккупированных территорий, или мы их тоже вынесем за скобки? Нет! Если вы говорите о том, как должен выглядеть тот или иной закон... Он должен устраивать граждан Украины, несмотря на то, где они живут, на каком языке разговаривают. Все они – наши граждане", – отметил спикер парламента. 

Он напомнил, что замечания к закону высказывали иностранные партнеры Украины и Венецианская комиссия, но отказался уточнить, какие именно изменения хотел бы внести в законодательный акт. По словам Разумкова, в этом вопросе "нужно учитывать позиции всех". 

"Можем провести интервью, я обязательно вам все расскажу. Есть вопросы, которые должны устраивать всех", – ответил он на соответствующий вопрос журналистки. 

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Владимир Зеленский, будучи кандидатом в президенты, заявлял, что этот закон приняли "без широкого обсуждения с общественностью". "После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины и в интересах граждан", – сказал тогда Зеленский.

На пресс-конференции 20 мая 2020 года президент Зеленский назвал языковой вопрос в Украине "искусственным".

В интервью изданию "Главком", которое вышло 27 мая, Разумков сказал, что выступает  за пересмотр языкового закона. "Очень много людей у нас в стране говорят на разных языках, и интересы всех должны быть учтены", – отметил он. 1 июня активисты, недовольные позицией спикера, устроили акцию протеста под Верховной Радой. Они принесли плакаты с надписями "Разумков, суши лапти", "Наша мова – наша зброя", "Язык до Ростова доведет" и другие.

Теги: Верховная Рада, Крым, языковой закон, украинский язык, война в Украине, война на Донбассе, Дмитрий Разумков
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