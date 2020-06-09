Нельзя запрещать фильм только потому, что актеру запретили въезд в Украину – Ткаченко

Министр культуры Украины Александр Ткаченко считает, что необходимо разобраться с тем, как формируются так называемые черные списки актеров, ленты с которыми запрещены в Украине.

Ткаченко уверен, что часто актеры попадают в санкционные списки необоснованно Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Запрет на въезд в Украину актерам из санкционных списков не может быть основанием для запрета показа в Украине фильмов при участии этих артистов. Об этом в эфире "UA:Перший" заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

По его мнению, часто актеры попадают в санкционные списки необоснованно.

"Есть запрет въезда. Каким образом запрет въезда может касаться аудиовизуального продукта... На мой взгляд, одно дело, когда возбуждено уголовное дело против кого-то, например [российского актер Ивана] Охлобыстина, [Михаила] Пореченкова, тогда это должно касаться так называемых черных списков. Другое дело, когда автоматом все эти люди заносятся в черные списки и сотни часов аудиовизуального продукта, в том числе фильм Романа Балаяна, кладутся на полку", – отметил он.

Ткаченко подчеркнул, что необходимо разобраться с тем, как формируются так называемые черные списки актеров.

"На мой взгляд, лишь тот факт, что кому-то запрещен въезд, не может служить одномоментным основанием, чтобы ленты, в которых принимали участие эти люди, были запрещены", – считает министр.

Вместе с тем Ткаченко исключает возможность выделения бюджетных средств на совместное с Россией производство сериалов.

5 февраля 2015 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы о защите информационного телерадиопространства Украины", запрещающий использование любой аудиовизуальной продукции, которая вредит национальной безопасности Украины и прославляет вооруженные формирования государства-оккупанта. 2 апреля закон подписал тогдашний президент Петр Порошенко. 4 июня закон вступил в силу.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в декабре 2015 года сообщил, что фильмы и передачи с участием лиц из этого перечня не могут транслироваться на украинских телеканалах.

Кабинет Министров Украины уполномочил Госкино запрещать показ фильмов с участием актеров, признанных персонами нон грата в Украине.