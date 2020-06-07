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Ткаченко считает, что суд по Ройтбурду может быть связан с политикой и личными мотивами

Министр культуры Украины Александр Ткаченко пообещал любую поддержку Александру Ройтбурду, которого Одесская ОГА пытается убрать с должности директора Одесского художественного музея.

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Ткаченко: Надеюсь, найдем решение в пользу культуры, а не политики
Ткаченко: Надеюсь, найдем решение в пользу культуры, а не политики
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Увольнение Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея может быть связано с политикой. Об этом 7 июня в Facebook заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

"Несмотря на игнорирование всех фактов, предполагаю, что решение ООС (Одесского областного совета. – "ГОРДОН") об освобождении его от должности через апелляционный суд было политическим и связано с личными мотивами", – написал он.

Министр пообещал Ройтбурду "любую поддержку", которую может предоставить Министерство культуры.

"Со вторника, 9 июня, уже как министр культуры свяжусь с облсоветом. Надеюсь, найдем решение в пользу культуры, а не политики", – отметил Ткаченко.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3116396055094642&id=100001728355058

Ройтбурд возглавил Одесский художественный музей в марте 2018 года. С ним подписали контракт на пять лет.

В июне 2019 года депутаты Одесского облсовета пытались его уволить, но им не удалось это сделать. 4 августа депутаты снова предприняли попытку уволить Ройтбурда. За такое решение проголосовал 51 депутат, трое были против, трое воздержались, 25 человек не голосовали. Депутаты, в частности, заявили, что Ройтбурд организовывал в музее концерты и проводил ремонт без согласования с облсоветом, что является нарушением законодательства.

Куцый в ноябре заявил, что не видит причин для увольнения Ройтбурда, писала "Думская". В Министерстве культуры сообщили, что оснований для увольнения не было.

В феврале 2020 года Приморский районный суд Одессы признал незаконным и отменил решение облсовета об увольнении Ройтбурда, областной совет обжаловал это решение.

28 мая в Едином реестре судебных решений Одесский апелляционный суд опубликовал свое постановление, где говорится, что, хотя контракт с Ройтбурдом заключала Одесская областная государственная администрация, у Одесского областного совета были полномочия его расторгнуть. Таким образом, апелляционная инстанция отменила решение Приморского районного суда. В постановлении подчеркивается, что оно не подлежит обжалованию в кассационном порядке.

В комментарии изданию "ГОРДОН" Ройтбурд объяснил, что решение апелляционного суда не обязывает его увольнять. По его словам, расторгнуть договор может только Одесская ОГА.

2 июня глава облгосадминистрации Максим Куцый заявил, что контракт с Ройтбурдом разорван не будет.

Теги: Одесса, Александр Ройтбурд, Александр Ткаченко, Одесская ОГА, облгосадминистрация, музей, увольнение, суд, Министерство культуры и информационной политики
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