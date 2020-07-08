Кабмин выделил 5,3 млрд грн на закупку оборудования для украинских больниц

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что на деньги, выделенные из фонда борьбы с коронавирусом, будут закуплены системы эндоскопической визуализации, ангиографические системы и компьютерные томографы.

Кабинет Министров Украины выделил 5,3 млрд грн из фонда борьбы с коронавирусом на закупку медицинского оборудования для отделений экстренной медицинской помощи. Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", такое решение было принято на заседании правительства 8 июля.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что на эти деньги будут закуплены системы эндоскопической визуализации, ангиографические системы и компьютерные томографы. "Оборудование получат районные больницы по всей Украине", – сказал он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтверждено 11,85 млн случаев заражения коронавирусом, более 6,46 млн пациентов выздоровели, 544 тыс. скончались.

Первый случай коронавируса в Украине был зарегистрирован 3 марта. В апреле Рада утвердила решение о создании фонда борьбы с коронавирусом объемом более 60 млрд грн.

По состоянию на 8 июля в Украине подтверждено 50 414 случаев COVID-19, умерли 1306 человек, более 23 тыс. выздоровели.