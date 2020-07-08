"Укроборонпром" назначил нового главу предприятия "Антонов"

Вице-президент по проектированию предприятия "Антонов" стал новым президентом госпредприятия.

Лось (справа) проработал на предприятии "Антонов" 18 лет Фото: Державний концерн "Укроборонпром" / Facebook

Государственный концерн "Укроборонпром" назначил Александра Лося президентом госпредприятия "Антонов". Об этом говорится на сайте "Укроборонпрома".

42-летний Лось ранее занимал должность вице-президента по проектированию предприятия "Антонов" и в период с 9 июня по 7 июля временно исполнял обязанности президента "Антонов".

За 18 лет работы на авиапредприятии Лось прошел путь от инженера до главного конструктора и вице-президента ГП "Антонов", отмечает пресс-служба.

"Обновление руководящего состава государственного предприятия позволит выстроить прозрачные процессы корпоративного управления, осуществить необходимые для привлечения иностранного капитала финансовые аудиты и ускорить темпы изготовления самолетов линейки "Ан", – говорится в сообщении.

В пресс-службе также подчеркнули, что Александр Донец, который возглавлял ГП "Антонов" с 2018 года и после увольнения в июне 2020-го пытался дважды через суд восстановиться в должности, отозвал все свои требования и иски в отношении предприятия.

9 июня стало известно, что гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичюс решил уволить главу предприятия "Антонов" на основании результатов проверки, которая проводилась в апреле – мае.

"По результатам проверки были выявлены многочисленные факты, свидетельствующие о неэффективном управлении государственным предприятием, нецелевом использовании объектов государственной собственности, злоупотреблениях и нарушениях со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам государства и нанести существенный вред репутации крупнейшего авиационного предприятия Украины", – сообщили в "Укроборонпроме".

В ответ на это предприятие обвинило руководство концерна в попытках остановить деятельность предприятия.