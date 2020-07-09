Пассажиры без защитных масок почти на час задержали поезд в Харьковской области

На замечания и разъяснения железнодорожников пассажиры, нарушившие масочный режим, не реагировали, сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

Харьковская область входит в перечень регионов Украины, которые не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления карантина Фото: depositphotos.com

В Харьковской области 8 июля из-за пассажиров, которые находились в вагоне без защитных масок, почти на час задержался пригородный поезд №6015 Казачья Лопань – Харьков. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

Пассажиров – нарушителей масочного режима во время посадки в поезд на станции Дергачи обнаружили проводники и стрелочники военизированной охраны, которые проводили очередной рейд, проверяя соблюдение гражданами карантинных требований.

Отмечается, что на замечания и разъяснения железнодорожников пассажиры не реагировали, поэтому сотрудники "Укрзалізниці" были вынуждены вызвать наряд полиции.

Прибывшие на вызов правоохранители провели разъяснительную работу среди нарушителей масочного режима. Из-за этого поезд был задержан, и на конечную станцию Харьков-Пассажирский он прибыл с задержкой на 49 минут.

Харьковская область входит в перечень регионов Украины, которые не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления карантина.

По состоянию на 9 июля в Украине коронавирус подтвержден у 51 224 человек, скончались 1327 человек, выздоровели 23 784 пациента с COVID-19.

В Харьковской области с начала эпидемии заболел 2521 человек, 101 – умер, выздоровели 1280 пациентов.