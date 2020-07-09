"Укрзалізницю" хотят разделить на пять компаний – Лещенко

"Укрзалізниці" уже год не удается выделить в отдельную компанию хотя бы пассажирскую вертикаль и перестать ее субсидировать за счет грузоперевозок, отметил член набсовета компании Сергей Лещенко.

Лещенко: Когда были благоприятные условия для компании, момент был упущен Фото: Сергій Лещенко / Facebook

План реструктуризации "Укрзалізниці" предусматривает ее разделение на ряд специализированных компаний. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил член набсовета компании Сергей Лещенко.

"В представленном нам плане реструктуризации "Укрзалізниці" обсуждается анбандлинг компании – есть разные подходы, предполагающие создание от трех до пяти вертикалей. Грузо- и пассажироперевозки, инфраструктура, ремонтная вертикаль и вертикаль непрофильных активов. Но это, конечно же, идеальный план", – заявил он.

В то же время, по словам Лещенко, "Укрзалізниці" уже год не удается выделить в отдельную компанию хотя бы пассажирскую вертикаль и перестать ее субсидировать за счет грузоперевозок.

"Мне сегодня очень обидно, что, когда были благоприятные условия для компании, момент был упущен. И мы попали в некую центрифугу, когда нам одновременно нужно и антикризисную программу принимать, и компанию реформировать", – заявил он.