"Укрзалізниця" как монополист блокирует работу предприятий и ограничивает предложение вагонов – нардеп Магера

"Укрзалізниця" может искусственно остановить крупнейшее металлургическое предприятие страны, так как не принимает свои же пустые вагоны, которые пришли к грузоотправителю как исправные, а теперь перевозчик требует их отремонтировать, сообщил внефракционный народный депутат Сергей Магера.

Сергей Магера: Это просто катастрофа --- безалаберность, безответственность и фактически желание заработать за счет других Скриншот: Україна 24 / YouTube

"Укрзалізниця" использует монопольное положение на рынке железнодорожных перевозок и навязывает грузоотправителям свои условия, в том числе собирается ремонтировать свои вагоны за их счет, заявил в эфире телеканала "Украина 24" внефракционный народный депутат Сергей Магера.

"На примере последних историй, которые генерирует сегодня руководство "Укрзалізниці", – приказ от 26 июня, который фактически взорвал ситуацию по вагонному хозяйству у наших производственников. 26 июня издается приказ, из-за которого с 1 июня предприятие (Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича. – "ГОРДОН") не может вернуть пустые вагоны "Укрзалізниці", пришедшие к нему в статусе годных. А "Укрзалізниця" теперь требует их отремонтировать за счет предприятия. Вот чтобы вы представляли, только из четырех составов 78 вагонов были признаны негодными, которые к ним зашли как годные. И это 32% из всего этого оборота с четырех составов", – отметил депутат.

Таким образом "Укрзалізниця" может искусственно остановить крупнейшее металлургическое предприятие страны, добавил Магера.

"Это просто катастрофа – безалаберность, безответственность и фактически желание заработать за счет других", – подчеркнул политик.

ВИДЕО

Видео: Україна 24 / YouTube

Компания "Укрметаллургпром" в конце июня заявила о давлении "Укрзалізниці" на грузоотправителей и попытке заставить их согласиться подписать с 1 июля новый договор на грузоперевозки, который на предприятии считают дискриминационным. В "Укрметаллургпрме" подчеркнули, что перевозчик формально отнесся к рекомендациям Антимонопольного комитета Украины по доработке договора с учетом замечаний участников рынка. По словам менеджера компании, большинство спорных вопросов, на которые указывали контрагенты, остались без изменений.

Предприятия, производящие ферросплавы, не планируют подписывать новую редакцию договора "Укрзалізниці", о чем неоднократно заявляли, сообщил исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции Сергей Кудрявцев.