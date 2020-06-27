Ферросплавщики заявили, что не будут подписывать дискриминационный договор “Укрзалізниці“

Предприятия, производящие ферросплавы, не планируют подписывать новую редакцию договора "Укрзалізниці", о чем неоднократно заявляли, сообщил исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции Сергей Кудрявцев.

Сергей Кудрявцев отметил, что ферросплавщики и ранее призывали отложить до окончания кризиса введение в силу нового договора Фото: hvylya.net

Производители ферросплавов не будут подписывать новый договор "Укрзалізниці" на организацию грузоперевозок и оценивают его как дискриминационный, заявил в комментарии порталу "Хвиля" исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции Сергей Кудрявцев.

"Мы пока не планируем подписывать новую редакцию этого договора, о чем неоднократно заявляли "Укрзалізниці", – сказал он и добавил, что ферросплавщики и ранее призывали отложить до окончания кризиса введение в силу нового договора.

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" заявляло, что АО "Укрзалізниця" продолжает оказывать давление на грузоотправителей Украины, напоминает портал.

Со ссылкой на экспертов "Хвиля" пишет, что новый договор лоббируют и.о. главы "Укрзалізниці" Иван Юрик и директор департамента коммерческой работы Андрей Мирошников.

"Менеджмент "Укрзалізниці" решил воспользоваться ее монопольным положением на рынке железнодорожных перевозок и просто административно ограничить возможность заявки планов на следующий месяц. Это уже поставило под угрозу выполнение целого ряда экспортных контрактов", – отмечают журналисты.

Народный депутат от "Батьківщини", член парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что рост тарифов "Укрзалізниці" на грузоперевозки будет катастрофой для предприятий-экспортеров. Он убежден, что это приведет к повышению цен на продукцию и потере позиций украинских производителей на мировых рынках.