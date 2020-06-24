Антимонопольный комитет и Госаудитслужба подтвердили прозрачность конкурса "Укрзалізниці" на поставку масел и смазочных материалов

Договор с ООО "Корнет Холдинг" должен удовлетворить потребности перевозчика в маслах и смазочных материалах компании до конца этого года, на каждом этапе реализации соглашения "Укрзалізниця" будет мониторить текущие цены, подчеркнули в компании.

"Укрзалізниця" заключила договор с ООО "Корнет Холдинг" на поставку масел и смазочных материалов в результате прозрачного конкурса, это подтвердили Антимонопольнымй комитет Украины и Государственная аудиторская служба, что отражено в системе ProZorro, сообщают "Українські новини" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Укрзалізниця" отвергла обвинения в завышении стоимости закупки, "поскольку цена договора не является окончательной ценой закупки".

"Договор с ООО "Корнет Холдинг" должен удовлетворить потребности компании до конца 2020 года и будет реализовываться поэтапно через ряд заказов, каждому из которых предшествует процесс мониторинга рынка по существующему уровню цен", – сказано в сообщении.

Цена каждого заказа будет откорректирована дополнительным соглашением к основному договору, так было и в 2019 году, и в системе ProZorro эти допсоглашения были опубликованы, подчеркнули в пресс-службе.

"Укрзалізниця" готовится к новому рамочному тендеру на 2021 год, отмечает перевозчик.

Впервые за много лет в тендерах на поставки смазочных материалов госкомпании "Укрзалізниця" появились новые фигуранты и наметился прогресс в закупочной политике – и сразу после этого началась кампания по дискредитации как перевозчика, так и новых участников торгов. Об этом в колонке для "112 Украина" писал экономический обозреватель Игорь Смолов. На два последних тендера железнодорожников по 130 млн грн пришло девять и 12 участников, отмечал он.

Смолов сообщил, что такие тендеры ранее выигрывали два производителя: столичный завод KSM, интересы которого представляют компании из орбиты группы "Трейд Коммодити", и бердянский завод "Агринол".