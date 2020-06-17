СБУ задокументировала закупку некачественных запчастей для "Укрзалізниці" на 100 млн грн

Служба безопасности Украины установила, что закупку некачественного оборудования организовали представители коммерческих структур при поддержке должностных лиц руководящего состава "Укрзалізниці".

Эксплуатация некачественного оборудования могла привести к выходу подвижного состава из строя и возникновению чрезвычайных происшествий Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задокументировала закупку некачественной партии запасных частей на 100 млн грн, эксплуатация такого оборудования на подвижном составе "Укрзализниці" могла привести к выходу его из строя, возникновению чрезвычайных происшествий и срывов перевозок, сообщили в пресс-службе СБУ 17 июня.

Установлено, что сделку организовали представители коммерческих структур при участии должностных лиц руководящего состава "Укрзалізниці", отметили в спецслужбе.

"Из-за высокого уровня износа подвижного состава и недостатка средств на обновление злоумышленники наладили поставки запчастей и оборудования ненадлежащего качества. Продукция не соответствовала установленным характеристикам, имела явные признаки использования. Часть запчастей, по версии следствия, изготовлена кустарным способом, часть – похищена с отечественных предприятий железнодорожной отрасли", – отметили в СБУ.

По информации СБУ, злоумышленники успели поставить УЗ некачественной продукции более чем на 100 млн грн. Значительная часть присваивалась фигурантами через фирмы с признаками фиктивности.

СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора проводит в пяти регионах Украины санкционированные обыски на структурных подразделениях АО "Укрзалізниця" и в коммерческих структурах, производственных и офисных помещениях и местах проживания фигурантов.