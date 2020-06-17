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СБУ задокументировала закупку некачественных запчастей для "Укрзалізниці" на 100 млн грн

Служба безопасности Украины установила, что закупку некачественного оборудования организовали представители коммерческих структур при поддержке должностных лиц руководящего состава "Укрзалізниці".

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Эксплуатация некачественного оборудования могла привести к выходу подвижного состава из строя и возникновению чрезвычайных происшествий
Эксплуатация некачественного оборудования могла привести к выходу подвижного состава из строя и возникновению чрезвычайных происшествий
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задокументировала закупку некачественной партии запасных частей на 100 млн грн, эксплуатация такого оборудования на подвижном составе "Укрзализниці" могла привести к выходу его из строя, возникновению чрезвычайных происшествий и срывов перевозок, сообщили в пресс-службе СБУ 17 июня.

Установлено, что сделку организовали представители коммерческих структур при участии должностных лиц руководящего состава "Укрзалізниці", отметили в спецслужбе.

"Из-за высокого уровня износа подвижного состава и недостатка средств на обновление злоумышленники наладили поставки запчастей и оборудования ненадлежащего качества. Продукция не соответствовала установленным характеристикам, имела явные признаки использования. Часть запчастей, по версии следствия, изготовлена кустарным способом, часть – похищена с отечественных предприятий железнодорожной отрасли", – отметили в СБУ.

По информации СБУ, злоумышленники успели поставить УЗ некачественной продукции более чем на 100 млн грн. Значительная часть присваивалась фигурантами через фирмы с признаками фиктивности.

СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора проводит в пяти регионах Украины санкционированные обыски на структурных подразделениях АО "Укрзалізниця" и в коммерческих структурах, производственных и офисных помещениях и местах проживания фигурантов.

Теги: СБУ, Укрзалізниця, Офис генпрокурора
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