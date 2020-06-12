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"Укрзалізниця" подключила LiqPay от "ПриватБанка" для продажи билетов на сайте

При покупке билетов на сайте "Укрзалізниці" можно рассчитаться банковскими картами через платежный сервис "ПриватБанка" LiqPay.

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На сайте "Укрзалізниці" появилась кнопка оплаты LiqPay
На сайте "Укрзалізниці" появилась кнопка оплаты LiqPay
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

Украинцы, которые покупают билеты на сайте "Укрзалізниці", могут рассчитаться банковскими картами через платежный сервис "ПриватБанка" LiqPay, об этом сообщила пресс-служба банка 12 июня.

Правлением АО "Укрзалізниця" было принято решение о переходе от посреднической схемы приема платежей на сайте букинга к подписанию прямых договоров с банками. Одно из самых выгодных предложений поступило от "ПриватБанка", отмечено в сообщении.

Экономия АО УЗ на эквайринге при прямом взаимодействии с "ПриватБанком" составит 45 млн грн.

"Расходы УЗ на эквайринг за 2019 превысили 130 млн грн, поэтому было принято решение оптимизировать эти расходы. Учитывая, что картами "ПриватБанка" на сайте букинга в 2019 году проведено 56,3% оплат, было принято решение начать процесс взаимодействия именно с "ПриватБанком", – подчеркнули в банке.

Кнопка оплаты LiqPay появилась на сайте УЗ на прошлой неделе.

"Отключившись от платежного посредника, компания повысила оперативность при оформлении возвратов билетов и возврата средств пассажирам. Самая главная наша задача – прямое соединение с процессингами банков", – отметил  директор филиала "Укрзалізниці" Александр Войтко.

LiqPay – электронный кошелек, который позволяет принимать платежи и переводить деньги с помощью мобильного телефона, интернета и платежных карт во всем мире.

Теги: Укрзалізниця, ПриватБанк, железная дорога, билеты
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