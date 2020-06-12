"Укрзалізниця" подключила LiqPay от "ПриватБанка" для продажи билетов на сайте

При покупке билетов на сайте "Укрзалізниці" можно рассчитаться банковскими картами через платежный сервис "ПриватБанка" LiqPay.

Украинцы, которые покупают билеты на сайте "Укрзалізниці", могут рассчитаться банковскими картами через платежный сервис "ПриватБанка" LiqPay, об этом сообщила пресс-служба банка 12 июня.

Правлением АО "Укрзалізниця" было принято решение о переходе от посреднической схемы приема платежей на сайте букинга к подписанию прямых договоров с банками. Одно из самых выгодных предложений поступило от "ПриватБанка", отмечено в сообщении.

Экономия АО УЗ на эквайринге при прямом взаимодействии с "ПриватБанком" составит 45 млн грн.

"Расходы УЗ на эквайринг за 2019 превысили 130 млн грн, поэтому было принято решение оптимизировать эти расходы. Учитывая, что картами "ПриватБанка" на сайте букинга в 2019 году проведено 56,3% оплат, было принято решение начать процесс взаимодействия именно с "ПриватБанком", – подчеркнули в банке.

Кнопка оплаты LiqPay появилась на сайте УЗ на прошлой неделе.

"Отключившись от платежного посредника, компания повысила оперативность при оформлении возвратов билетов и возврата средств пассажирам. Самая главная наша задача – прямое соединение с процессингами банков", – отметил директор филиала "Укрзалізниці" Александр Войтко.

LiqPay – электронный кошелек, который позволяет принимать платежи и переводить деньги с помощью мобильного телефона, интернета и платежных карт во всем мире.