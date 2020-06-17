Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

В структурных подразделениях "Укрзалізниці" в пяти областях Украины проходят обыски

Следствие установило, что должностные лица региональных филиалов "Укрзалізниці" перечислили 70 млн грн на счета подконтрольных предприятий за поставки некачественных чугунных тормозных колодок, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Офисе генпрокурора подчеркнули, что из-за использования некачественной продукции создаются предпосылки к возникновению чрезвычайных происшествий на железной дороге
В Офисе генпрокурора подчеркнули, что из-за использования некачественной продукции создаются предпосылки к возникновению чрезвычайных происшествий на железной дороге
Фото: depositphotos.com

В структурных подразделениях "Укрзалізниці" в пяти областях Украины проходят обыски. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Следствие установило, что в течение 2017–2019 годов должностные лица региональных филиалов "Укрзалізниці" – "Южная железная дорога" и "Юго-Западная железная дорога" – перечислили 70 млн грн на счета подконтрольных предприятий за поставки чугунных тормозных колодок, которые не соответствуют техническим условиям и производятся из других сплавов металлов.

Как уточнили в Офисе генпрокурора, это приводит к увеличению расходов компании на приобретение комплектующих. Помимо этого, из-за использования некачественной продукции создаются предпосылки к возникновению чрезвычайных происшествий на железной дороге во время пассажирских и грузовых перевозок.

Обыски проводятся прокурорами Офиса генпрокурора совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины и следователями Национальной полиции в рамках расследования уголовного производства по факту растраты имущества "Укрзалізниці" (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Сегодня Служба безопасности Украины сообщила, что задокументировала закупку некачественных запчастей для "Укрзалізниці".

Теги: полиция, Укрзалізниця, следствие, Южная железная дорога, Юго-Западная железная дорога, обыски, Офис генпрокурора
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Любовь к нему безгранична". Руслана познакомила подписчиков со своим лучшим другом
"Любовь к нему безгранична". Руслана познакомила подписчиков со своим лучшим другом
Дочь Джексона записала первый альбом. Премьера через неделю
Дочь Джексона записала первый альбом. Премьера через неделю
Роналду не верит, что его старшему сыну уже 10 лет
Роналду не верит, что его старшему сыну уже 10 лет
Украинская модель Полканова объявила о беременности
Украинская модель Полканова объявила о беременности
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS