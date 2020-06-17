Следствие установило, что должностные лица региональных филиалов "Укрзалізниці" перечислили 70 млн грн на счета подконтрольных предприятий за поставки некачественных чугунных тормозных колодок, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что из-за использования некачественной продукции создаются предпосылки к возникновению чрезвычайных происшествий на железной дороге Фото: depositphotos.com

В структурных подразделениях "Укрзалізниці" в пяти областях Украины проходят обыски. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Следствие установило, что в течение 2017–2019 годов должностные лица региональных филиалов "Укрзалізниці" – "Южная железная дорога" и "Юго-Западная железная дорога" – перечислили 70 млн грн на счета подконтрольных предприятий за поставки чугунных тормозных колодок, которые не соответствуют техническим условиям и производятся из других сплавов металлов.

Как уточнили в Офисе генпрокурора, это приводит к увеличению расходов компании на приобретение комплектующих. Помимо этого, из-за использования некачественной продукции создаются предпосылки к возникновению чрезвычайных происшествий на железной дороге во время пассажирских и грузовых перевозок.

Обыски проводятся прокурорами Офиса генпрокурора совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины и следователями Национальной полиции в рамках расследования уголовного производства по факту растраты имущества "Укрзалізниці" (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Сегодня Служба безопасности Украины сообщила, что задокументировала закупку некачественных запчастей для "Укрзалізниці".