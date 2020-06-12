Госаудитслужба нашла нарушения на 100 млн грн в деятельности Веприцкого на посту главы филиала "Укрзалізниці" – СМИ

Портал Hubs пишет, что получил в свое распоряжение детализированные данные ранее опубликованной ревизии Государственной аудиторской службы Украины, которая по обращению СБУ изучила финансовые операции регионального филиала "Укрзалізниці" "Юго-Западная железная дорога" в период, когда им руководил Роман Веприцкий.

Государственная аудиторская служба Украины (ГАСУ) проверила деятельность регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" компании "Укрзалізниця" за период, когда им руководил Роман Веприцкий, и выявила финансовые нарушения на сумму около 100 млн грн. Об этом 12 июня пишет портал Hubs со ссылкой на детализированные данные ранее обнародованных результатов ревизии.

11 июня пресс-служба "Укрзалізниці" сообщила, что компания отстранила от выполнения полномочий и.о. члена правления компании, который отвечал за грузоперевозки, а также рекомендовала Кабмину уволить его с этой должности, которую он занимал с середины апреля 2020 года. "Укрзалізниця" не указывает фамилию менеджера, но "Экономическая правда" пишет, что речь идет о Веприцком. Издание также сообщало, что 22 мая Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски на его рабочем месте по делу о разворовывании средств при строительстве экспресса в Борисполь.

Hubs пишет, что, по данным их источников, 10 июня на рабочем месте Веприцкого снова прошли обыски.

Ревизию проводили по обращению ГУ СБУ в Киеве и Киевской области от 6 сентября 2019 года, проверка касалась периода 2018–2019 годов.

"В частности, около 48,9 млн грн потрачено на замену двигателей на шести рельсовых автобусах (PESA-620М) без проведения процедур закупок и без заключения договоров. Чем, по заключению ГАСУ, были нарушены п. 1, 7 ст. 2 закона "О публичных закупках". В том числе установлено, что отсутствуют старые дизельные двигатели, на капремонт которых потрачено почти 400 тыс. грн. Решение об этом капремонте, по данным ГАСУ, было принято на совещании под руководством Романа Веприцкого, как и.о. директора филиала", – сказано в сообщении.

Также ревизоры обнаружили финансовые потери почти на 34,2 млн грн из-за выплат за подписью Веприцкого одноразовых поощрений сотрудникам с 1 января 2018 года по 30 сентября 2019 года в нарушение положений УЗ, Кодекса законов о труде, законов "Об оплате труда".

Еще часть средств, по заключению ГАСУ, была необоснованно потрачена при реконструкции Киевской детской железной дороги, пишет Hubs.

"Перечислена сторонним юридическим лицам сумма 16 405,02 тыс. грн без заключенных договорных обязательств и имеющихся в наличии первичных документов, что привело к действиям бестоварных операций и к потерям финансовых (материальных) ресурсов АО "Укрзалізниця", – цитирует портал заключение государственного аудитора.

Целесообразность реконструкции Киевской детской железной дороги проверить не удалось, так как подтверждающих документов компания не предоставила.

"Ревизией установлено, что Роман Веприцкий как и.о. директора филиала назначал ответственных лиц за проведение реконструкции этой дороги. А согласно показаниям сотрудников, не были заключены даже договоры с подрядчиками на проведение работ. Именно по этому делу НАБУ провело 10 июня обыски у Романа Веприцкого, – пишет Hubs. – Кроме того, были обнаружены и другие нарушения в деятельности Юго-Западной железной дороги в период руководства Веприцкого на более мелкие суммы. Например, при строительстве пассажирского соединения Киев – Борисполь на 1,3 млн грн. А из-за несвоевременных оплат контрагентам через суд филиалу были начислены штрафные санкции почти на 900 тыс. грн".

Веприцкий занимал должность и.о. директора регионального филиала ЮЗЖД с ноября 2017 года, в феврале 2019-го был назначен директором, уволен в декабре того же года при экс-главе правления АО "Укрзалізниця" Евгении Кравцове. В 2020-м назначен директором по инфраструктуре, а позже – и.о. члена правления компании.