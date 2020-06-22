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Профсоюз Киевского электровозоремонтного завода заявил о рейдерским захвате предприятия

Сотрудники отказываются выходить на смену, пока территорию завода не покинут представители частной охранной фирмы, которых привело новое руководство.

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Сотрудники предприятия требуют от "Укрзалізниці" разобраться "с неизвестными, которые зашли на территорию завода"
Сотрудники предприятия требуют от "Укрзалізниці" разобраться "с неизвестными, которые зашли на территорию завода"
Фото: ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод" / Facebook

Сотрудники ЧАО "Киевский электровозоремонтный завод" (КЭВРЗ) сегодня отказались выходить на работу, они потребовали, чтобы с территории завода ушли представители частной охранной фирмы, пишут "Українські новини". Охрану привел новый и.о. директора Роман Желизняк, чьи полномочия сотрудники не признают, сообщил заместитель главы профсоюзной организации КЭВРЗ Василий Минчура на собрании перед проходной, в котором приняло участие около 100 работников предприятия.

"Мы стали свидетелями рейдерского захвата. Вначале члены правления "Укрзалізниці" [Марчин] Целеевский и [Максим] Миняйло целенаправленно выдвигали необоснованные претензии к директору КЭВРЗ Василию Дутчаку, затем появилась информация о якобы отстранении его от должности на основании надуманных обвинений, затем проводились следственные действия. Но поскольку нарушений на заводе нет, компания работает и регулярно приносит прибыль своему акционеру – "Укрзалізниці", претензии закончились ничем. И вот в конце прошлой недели на завод зашли неизвестные люди из частной охранной структуры и привели с собой якобы нового директора, которого незаконно внесли в реестр. Мы считаем, что за этим стоит член набсовета КЭВРЗ Максим Миняйло", – говорит Минчура.

О собрании также пишет Facebook-страница предприятия.

https://www.facebook.com/pckevrz/posts/3072131609544025

"Українські новини" цитируют также адвоката Юрия Радзиевского, который отметил, что наблюдательный совет не имел права отстранять Дутчака от должности, так как это не входит в его полномочия.

"Кроме того, повод для отстранения надуманный. Руководителю вменяют перерасход 7 млн грн на ремонты электропоездов, которые сама же "Укрзалізниця" и заказала, подав их в цеха в разукомплектованном виде почти не подлежащими восстановлению", – заявил юрист.

Он считает, что заседание набсовета провели с нарушениями, и когда действующий директор ознакомился с приказом о своем отстранении, Желизняка уже внесли в реестр.

"Нам известны факты шантажа, давления с его стороны на рабочих и инженеров. Угрожали, что не выплатят зарплату, не будут давать заказы на предприятие. И через два дня после того, как сотрудники их не пустили, Желизняк организовал частную охрану в количестве 50 человек и силой вошел в здание", – рассказал лидер профсоюза.

Постановление Хозяйственного суда Киева о приостановлении решения об отстранении Дутчака от должности Желизняк проигнорировал, добавил Минчура.

"Линейным отделом полиции на железнодорожном транспорте открыто уголовное производство против лиц, которые фактически захватили завод, совершили рейдерство", – сказал Радзиевский.

Сотрудники предприятия требуют от "Укрзалізниці" разобраться "с неизвестными, которые зашли на территорию завода". Они отказываются возвращаться на рабочие места, пока не будет возвращен законный, по их словам, руководитель.

https://www.facebook.com/pckevrz/videos/1337962999746885/

КЭВРЗ – единственный завод в Украине, который проводит капитально-восстановительные ремонты и "глубокие" модернизации электропоездов. Предприятие работает с прибылью с 2015 года, в течение последних четырех отчетных лет заплатило почти полмиллиарда налогов и в том числе 17,7 млн грн дивидендов в бюджет.

Теги: Укрзалізниця, профсоюзы, рейдерский захват, обвинение, уголовное производство, Набсовет, Киевский электровозоремонтный завод
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